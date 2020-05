La nueva movilidad

Hay que volver sobre el tema de la movilidad en las ciudades cuantas veces sea necesario. Y particularmente en cuanto a lo que nos espera una vez se vaya decantando la situación derivada de la cuarentena. El asunto no resulta caprichoso, pues, aún sin normalidad plena, ya se presentan dificultades y se advierten escenarios desfavorables que es bueno ir analizando para tomar las acciones del caso.

Con una restricción significativa en el uso del transporte público, y sin que estén dadas las condiciones para que la gente pueda usarlo con confianza, el carro particular y la moto irrumpen como los salvadores. Es decir, el peor escenario posible, según el secretario de Movilidad de Bogotá, Nicolás Estupiñán. Ya en otros países la reactivación gradual de la economía muestra una mejora de estos sectores, que será mayor a medida que la gente sienta que es más benéfico para su salud. No sería de extrañar que en este contexto, Colombia vea resurgir el mercado del segundo carro usado o la moto como alternativas.



El Plan de Desarrollo de Bogotá trae un completo capítulo al respecto. Allí se insiste en una movilidad sostenible y segura, lo cual está bien. El problema es que es lo más amenazado en esta crisis y no es claro cómo, cuándo y con qué recursos se abordará. Las grandes apuestas –metro, cables y más troncales– tardarán varios años. Por lo tanto, es urgente mirar opciones que eviten salir de la cuarentena de las casas para vivirla en una ciudad asediada por los trancones, la contaminación y el estrés.

Nunca antes la creatividad y la cultura habrán de resultar tan necesarias como hoy para diseñar una movilidad que genere confianza en la gente y beneficios a la ciudad. Para decirlo sin preámbulos: estamos en un momento excepcional para arriesgar y dar un salto importante en esta materia.



En este escenario, la bicicleta debería ser uno de los modelos por seguir. Hay más de un billón de pesos para ciclorrutas y andenes; se proyectan siete nuevos corredores para tal fin, las encuestas muestran que seis de cada diez personas estarían dispuestas a usarla luego de la emergencia, y Bogotá es referente a escala internacional por la cantidad de viajes que se realizan en ella.



Ahora, para que esto tome fuerza son fundamentales tres cosas: seguridad, infraestructura y cultura. Casos tan terribles como el de la enfermera asesinada en las últimas horas por robarle su bici claramente no ayudan en este propósito. Así como se defiende con vehemencia su uso, hay que ser enfáticos en señalar que sin seguridad no habrá esfuerzo que valga.



Como complemento de ello, deben existir medidas que ayuden a la movilidad de las ciudades: ampliar oferta de transporte público, seguir con el teletrabajo, cambiar horarios, implementar el cobro por congestión, el parqueo en vía o, como ya se anunció, pagar por sacar el carro en pico y placa. Los expertos proponen, incluso, subsidiar vehículos eléctricos como la patineta.



Lo más difícil será convencer a la gente de que se baje del vehículo personal, pero, insistimos, las circunstancias obligan a explorar e implementar medidas audaces que ayuden a la movilidad y eviten lo que muchos temen: el fin de las ciudades sostenibles.



