La más dura prueba

Por décadas, el día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos fue uno tranquilo, incluso festivo. Tanto entre los votantes como entre los aspirantes, numerosas tradiciones permitían que la jornada fluyera sin contratiempos. Incluso los comicios del 2000, cuyo desenlace se conoció solo semanas después y en los estrados judiciales, tuvieron un marco de calma en las calles. No hacía falta que la fuerza pública se hiciera presente en los alrededores de los puestos de votación. Era mínimo el riesgo de perturbación del orden público, por lo que la idea de aprovisionarse de víveres temiendo días difíciles era algo que nadie concebía.

Todo eso ha cambiado. Profundas fisuras en la sociedad estadounidense –que no son ni mucho menos nuevas ni motivo de sorpresa, pero que sin duda se han acentuado en los últimos cuatro años– han puesto a la democracia de ese país a navegar aguas desconocidas y verdaderamente tormentosas. Heridas de hace siglos no sanadas, la creciente desigualdad, la manera como las redes sociales han sabido monetizar el odio y la realidad de un sistema político –con su expresión en la mecánica electoral– que con el tiempo se ha tornado vetusto y ha servido mucho más para dividir que para unir son ahora los nubarrones de los que desciende la tempestad.



Hoy es claro que el pueblo que por mucho tiempo se enorgulleció de cómo sus padres fundadores lograron ponerse de acuerdo para construir prosperidad sobre la base del respeto a un conjunto de libertades y derechos que le daban cabida a un muy diverso espectro de grupos poblacionales que se diferenciaban en muchos asuntos pero coincidían en unos preceptos básicos ha dejado de ver el futuro como fuente de promesas de progreso para simplemente temerle. De ahí que tantos estadounidenses, y con ellos muchos en el planeta, esperen con inquietud, miedo y ansiedad la jornada decisiva del próximo martes. Por cierto, desde otras latitudes siempre se seguían las elecciones de la potencia con interés, por supuesto, pero a sabiendas de que lo importante estaba a salvo. Esto último también ha cambiado.



Todas las cartas están sobre la mesa. Desde muy diferentes orillas se advierte el peligro que representa Donald Trump para un sistema de frenos y contrapesos que siempre fue referente orbital y que en estos cuatro años ha sido exigido al máximo. Lo planteado por ‘The Washington Post’ en su severo editorial de esta semana no es exageración en cuanto al filo del abismo que comenzaría a recorrer la democracia estadounidense con cuatro años más de gobierno del actual inquilino de la Oficina Oval. También hay consenso con respecto a lo decisivo que ha sido para la contienda el covid-19 y cómo la errática gestión de esta crisis hizo que una reelección que parecía muy probable para Trump a comienzos de año, gracias a unas cifras muy positivas de la economía, esté hoy en entredicho.



Los sondeos y los modelos que toman en cuenta otros factores para calcular las probabilidades de cada aspirante favorecen ampliamente a su rival, Joe Biden. El exvicepresidente de Barack Obama, representante del ala más moderada de su partido, ha podido despejar los cuestionamientos que lo rondaban y que tenían que ver con su avanzada edad, 77 años, e incluso con sus capacidades cognitivas.

Con todo, la complejidad de este sistema electoral permite que el rezago de Trump en las encuestas que indagan por la intención de voto, de entre 7 y 9 puntos porcentuales, diferencia que no se veía en las últimas dos décadas, no le impida todavía albergar bien fundadas esperanzas de victoria. Un guarismo favorable en un puñado de los llamados ‘estados bisagra’ –Florida, Pensilvania, Carolina del Norte y Arizona, entre otros– podría darle la reelección, así obtenga menos sufragios, tal y como sucedió en 2016, cuando Hillary Clinton obtuvo 2,8 millones de votos más que el republicano.



Sea cual sea el desenlace, y así suene para muchos inverosímil por tratarse de un país con tan sólida tradición democrática, hay que hacer votos para que este no genere traumatismos mayores. No son pocos los analistas reconocidos por su rigor que han planteado escenarios posteriores al 3 de noviembre que incluyen situaciones de peligrosa tensión y aún más marcada división por, entre otras causas, una eventual negativa de uno de los aspirantes –o incluso de ambos– de aceptar los resultados.



Si bien especular con alteraciones mayores del orden público que lleven a un escenario de caos todavía entra en el espectro del fatalismo y la exageración, sí entra dentro de lo factible que el martes no solo no se conozca el ganador, sino que se abra una intensa pugna con consecuencias tan graves, en términos de la legitimidad de las instituciones y la estabilidad política del país, que la noticia del vencedor pase a segundo plano ante la certeza de que esta vez perdió la democracia.



EDITORIAL

