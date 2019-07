La marcha de mañana

Mañana viernes se llevará a cabo la, desde ya, histórica –e importante y urgente– marcha por la vida que tendrá lugar en ochenta ciudades del mundo. Fue convocada hace unas semanas por el movimiento Defendamos la Paz, luego del crimen brutal de la líder María del Pilar Hurtado enfrente de su hijo, pero al llamado se han ido sumando personas y organizaciones de la política y de la sociedad civil como si fuera claro que estamos ante una nueva oportunidad de demostrar que la sociedad colombiana es capaz de ponerse de acuerdo en lo mínimo: para empezar, en el valor de la vida humana y en el derecho a vivir en paz que tienen todos nuestros ciudadanos.

EL TIEMPO publicó la lista de las plazas de las 44 ciudades colombianas y las 36 ciudades extranjeras –y asimismo, de paso, las horas precisas– en las que se llevarán a cabo las ‘velatones’, los plantones y los arranques de la marcha por la vida de los líderes sociales, y la sola lista resulta conmovedora porque es prueba de que en tiempos de redes sociales podemos recobrar la vocación a encontrarnos, a recordarnos los unos a los otros el criterio de la solidaridad.



Es imposible ser indiferente a la imagen de esa larguísima pancarta, desplegada ayer en las escalinatas del Congreso de la República, con los nombres de todos los defensores de derechos que han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz con las Farc.

También se ha llamado a la marcha ‘La marcha del grito’ porque, más allá de las consideraciones políticas de turno o de las posiciones que se tengan frente al pacto del Teatro Colón, resulta innegable que la sociedad colombiana no ha conseguido sacudirse esa violencia que ha doblegado y ha hecho exclamar de dolor a tantos huérfanos. No obstante tener origen en tantas figuras que han sido férreos defensores de los acuerdos con las Farc, ‘Defendamos la paz’ y todos aquellos que se han ido sumando a la iniciativa de mañana han tenido el buen tino de no estar convocando un encuentro desafiante, sino una reunión de todos los colombianos.



Es cierto que el horror que se ha estado viviendo en los territorios dejados por las antiguas Farc, luego de desmovilizarse y dejar las armas, debe enfrentarse desde lo militar y lo social. Pero es fundamental que, además, sea encarado desde lo cultural: una marcha de todos los colombianos, libre de las confrontaciones anacrónicas, los cálculos electorales y las pugnacidades transitorias a las que a veces parecemos acostumbrados, también es un mensaje contundente –puede llegar a convertirse, incluso, en una advertencia y una orden– para aquellos que siguen sintiéndose respaldados a la hora de ejercer la violencia. Cuanto más diversa sea su composición, cuantos más sectores estén representados y más opuestas las orillas, más robusta y duradera será la consigna.



Los cientos de líderes sociales asesinados, y los miles de ellos amenazados, han estado en el corazón de las redes sociales, de los activistas, de los medios de comunicación, pero sin duda hace falta la barrera humana de la marcha para dejar claro que el país entiende que debe unirlo la defensa de la vida.



