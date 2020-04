La mala hora del fútbol

Las crisis son buenas oportunidades para conocer otras facetas de quienes las padecen. Eso está ocurriendo con el fútbol.

Por años, los aficionados en Colombia y el mundo vieron una sola cara del deporte rey, la más visible, la del espectáculo en las canchas. También, en tiempos recientes, copó cada vez más titulares el estilo de vida de sus principales figuras. La gran mayoría alternan hoy en día entre las páginas deportivas y las sociales. Los cracs del balón se han convertido en verdaderas vedetes, referentes en distintos campos, desde el estético hasta el espiritual.



Así eran las cosas hasta la irrupción de la pandemia de covid-19, que obligó al cierre de los estadios en todo el planeta –las cuatro ligas que siguen en competencia lo hacen a puerta cerrada–, generando un abrupto corte en los ingresos de los clubes. Un hecho inesperado que hace visible facetas menos conocidas del balompié.

A la hora de reorganizar el negocio, en algunos casos brilla por su ausencia la solidaridad

con los y las futbolistas. FACEBOOK

TWITTER

Es cierto que la crisis puso sobre la mesa el debate sobre hasta qué punto es aceptable para una sociedad que deportistas de alto rendimiento como los futbolistas devenguen salarios astronómicos, muy por encima de los que se les pagan a los más destacados en otras profesiones. Es una discusión que cuenta con argumentos de peso de lado y lado.



Pero vale más la pena concentrarse en cómo se ha ido asomando un rasgo que había permanecido más bien oculto: la desigualdad. Mientras las estrellas de los equipos más poderosos de las competiciones de mayor popularidad en el planeta viven con cierta tranquilidad estos días de incertidumbre, e incluso muchas han accedido a que sus ingresos se vean reducidos, miles de colegas suyos pasan horas amargas.



Y es que en las mismas ligas española, inglesa y alemana, por mencionar tres, hay diferentes estratos: los equipos llamados de mitad de tabla y aquellos que luchan por no caer a segunda división están lejos de tener el poderío económico de los gigantes. Luego están los abismos entre países: mucho hay entre los mencionados torneos del Viejo Continente y los que tienen lugar en esta parte del mundo en términos de ingresos. Y ni hablar de las diferencias en lo tocante a género.



El caso es que el covid-19 y la incertidumbre que ha traído sobre cuándo volveremos a ver el fútbol tal y como lo conocíamos han llevado a que los clubes con menor músculo financiero en todo el mundo pasen verdaderas penurias, situación crítica que comienza a afectar a los llamados ‘grandes’ de las ligas pequeñas e intermedias. El torneo colombiano no es la excepción. Sus 36 clubes viven duros momentos. Pero lo que muchos no entienden y con razón condenan es que a la hora de reorganizar el negocio en algunos casos brille por su ausencia la solidaridad con los y las futbolistas. Es lamentable que algunos equipos, valiéndose de métodos muy cuestionables, prescindan de los y las jugadoras como primera acción para reducir costos.



El fútbol, como tantas otras actividades, deberá vivir cambios estructurales. Pero es justo exigir que estos se hagan en un marco de justicia y respeto por las normas laborales y que, de paso, esta transformación siente las bases de un nuevo balompié más sostenible, transparente y equitativo.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com