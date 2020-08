La mala hora de un rey

Difícil trance el que atraviesa la monarquía de España por causa de los escándalos que desde el 2012 sacuden la figura de Juan Carlos I, pero en particular por el más reciente, que ha provocado su salida del país, en un consensuado ‘control de daños’ de la Casa Real que busca, ante todo, poner distancia entre el rey Felipe VI y lo sucedido o lo que en el futuro pueda acontecer con su padre, el rey emérito.

Todo tiene que ver con el manejo opaco de fondos en el exterior, relacionados con una supuesta comisión entregada por Arabia Saudí al entonces monarca por su intercesión en la obra del tren La Meca-Medina.



65 millones de euros de dicho movimiento terminaron en las cuentas de su examiga íntima Corinna Larsen, ya mencionada en el escándalo del 2012 cuando el monarca se fue con ella de cacería de elefantes a Botsuana y se rompió la cadera, en medio de una dramática crisis económica en su país.



Aunque hasta ahora no hay ninguna imputación sobre Juan Carlos, fiscales españoles y suizos miran con lupa si hay un delito de lavado de activos y evasión de impuestos, pues si bien cuando sucedieron los hechos gozaba de inmunidad como rey, el manejo posterior que les dio a esos fondos puede ser objeto de querella. No es un asunto menor. Está en juego el papel institucional de la monarquía, y de ahí la gran cantidad de cortafuegos para no hundirse en el escándalo.



Es una lástima. Pieza clave en la transición que puso fin a casi 40 años de dictadura, y determinante en el fracaso de la intentona golpista de 1981, Juan Carlos se convirtió en una de las figuras más queridas y en una especie de paladín de la democracia. Sin dejar de mencionar su importante papel para acercar a Madrid con Latinoamérica desde una visión diferente a la de la antigua metrópoli respecto a su excolonia.



Pero ahora lo urgente es salvaguardar el reinado de Felipe. Ya habrá tiempo para los debates sobre si las monarquías de España, así como las del resto de Europa, deberían seguir existiendo.



EDITORIAL