La justicia en el banquillo

Sobre el escritorio del alcalde Enrique Peñalosa reposa, para su firma, el acuerdo emanado del Concejo de Bogotá que establece la gratuidad del pasaje del sistema de transporte masivo para miembros de las Fuerzas Armadas, esto es, militares (los policías ya gozan de esta). Cálculos preliminares hablan de unos 5.000 beneficiados con la medida, que busca de esta manera incentivar la presencia de los uniformados en los buses y mejorar la percepción de seguridad, entre otras razones.

La discusión del proyecto duró un año y tuvo como eje de debate el hecho de que en TransMilenio se han denunciado más de 15.000 hurtos recientemente y se han impuesto al menos 72.000 comparendos, en particular por el problema de los colados. Aunque la iniciativa no deja de ser loable, tiene un inconveniente: su implementación y el costo que tendría para las ya menguadas finanzas del sistema. Por eso mismo, el Alcalde Mayor ha advertido que la ciudad no puede seguir aprobando normas que impliquen el desembolso de cuantiosos recursos sin saber de dónde saldrán. Es lo que pasa hoy con la Contraloría o la Personería, para no ir más lejos, entidades a las que se les quiere aumentar su nómina, también por solicitud de algunos concejales, cuando estas ya le cuestan a la ciudad cerca de 320.000 millones de pesos.



TransMilenio, que incluye el SITP, funciona con base en las tarifas que pagan los usuarios. Si tenemos en cuenta el desangre que provocan los colados (220.000 millones de pesos al año) y los subsidios que se otorgan a personas adultas, en condición de discapacidad y aquellas en el rango del Sisbén, el déficit acumulado sería de medio billón de pesos al año. En el pasado, ese ‘hueco’ rozó los 800.000 millones, que hoy ha sido posible reducir con aumento de tarifas y la mejor focalización de los beneficios. Por eso es delicado el asunto de otorgar gratuidad en los pasajes. No estamos sugiriendo que no se haga, pero el Alcalde tiene razón: iniciativas de este tenor deben tener en cuenta que demandan dineros que solo pueden salir de más impuestos o de la afectación a otros sectores. En este caso en particular, estamos hablando de no menos de 8.760 millones de pesos para 5.000 militares asignados a la capital del país. Plata que probablemente tendría que desembolsar la Secretaría de Seguridad.

Los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas merecen todo nuestro respaldo, pero los legisladores suelen hacer cuentas alegres con recursos que son finitos. Mañana no faltará quien promueva una política similar para otros funcionarios y colaboradores del Estado. Ahora, el reto para el Distrito está en procurar esos recursos e implementar una estrategia que le permita saber el número exacto de beneficiados, asegurar que el apoyo llegue a quien de verdad lo necesita, y no que se preste para hacer fiestas, como en el pasado, cuando se entregaron subsidios a diestra y siniestra y terminaron en manos de parientes que luego los revendieron.



También valdría la pena un análisis más profundo sobre la efectividad de la presencia de los militares en los buses para mejorar la sensación de seguridad. Si al día se mueven en TransMilenio 2,5 millones de pasajeros, el impacto parecería ser relativo.



