La justicia en el 2019

Se va el 2019, y el balance para la justicia colombiana deja pequeñas victorias y, desafortunadamente, nuevas y graves manifestaciones de los males de fondo de nuestro sistema judicial que siguen sin resolverse.

Así, la primera condena de la Corte Suprema contra un exmagistrado de alta corte por hechos relacionados con el ejercicio de su cargo –la del polémico Jorge Pretelt– pasará a la historia como la demostración de que –a diferencia de lo que pasó por décadas– los funcionarios y servidores públicos más poderosos sí tienen quién los ronde.



Esa actuación inédita, que aún está pendiente de revisión en segunda instancia, fue el cierre de un lapso en el que la Corte Suprema se enfrentó a la responsabilidad de elegir fiscal general. Y una vez más, por razones no bien aclaradas, mantuvo y aún mantiene el que puede ser el segundo cargo público más importante del país en situación de interinidad. Incapaz de elegir los remplazos de siete de sus integrantes que cumplieron periodo a lo largo de este año, la Corte llegó al momento de la elección de fiscal con el ‘quorum’ mínimo para lograr la mayoría calificada que exige la ley. Como era de esperarse, no llegó a ningún resultado.



Hace apenas unos días el presidente del tribunal, Álvaro García, denunció que existe un grupo minoritario de magistrados que aprovechan la insólita subienda de vacantes en la Corte para ‘extorsionar’, atravesándose a elecciones como la del fiscal. Grave señalamiento que, sin embargo, no es de ahora. Ese tribunal, fuertemente golpeado por el escándalo del ‘cartel de la toga’, dejó ir el 2019 sin tomar las medidas de autocorrección que exigen los colombianos y el momento histórico que vive el país.

Otro escándalo, el de la fuga de la excongresista Aida Merlano, volvió a poner al desacreditado Inpec bajo la lupa de la opinión pública. Casi tres meses después, Merlano sigue prófuga y el Inpec igual, aunque el Gobierno, en un primer momento, habló incluso de la liquidación de ese cuerpo de guardia. Otra institución polémica en la justicia, la Sala Disciplinaria de la Judicatura, sobrevivió porque, de nuevo por razones desconocidas, ninguna autoridad se ha decidido a cumplir la reforma constitucional que la eliminó en el 2015.



No podía faltar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, cuestionada por su actuación frente al caso de ‘Jesús Santrich’, empezó a dar señales de vida con la ubicación de varias fosas de posibles víctimas de ‘falsos positivos’ en el cementerio de Dabeiba, Antioquia. El 2020 llega para la JEP con el reto de mostrar mayores resultados frente a los crímenes cometidos por los ex-Farc, empezando por la ubicación de los restos de los cientos de secuestrados que fueron desaparecidos por esa guerrilla.



El año se va, también, sin cambios importantes para mejorar la situación del ciudadano de a pie frente a los delitos que más lo afectan, en especial el hurto a personas. La Fiscalía, que se vio afectada por la renuncia de Néstor Humberto Martínez en mayo pasado, y los jueces y magistrados del país, y por supuesto la Policía, tienen que redoblar esfuerzos en este frente, clave para recuperar la confianza de los colombianos en sus instituciones.



