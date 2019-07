La jugada de Trump

Desde que llegó a la presidencia, Donald Trump ha estado empeñado en frenar a como dé lugar el flujo de migrantes que llegan a su país. Y para lograrlo ha recurrido a todo un arsenal de medidas, algunas muy cuestionables, pues se basan en la amenaza y la intimidación contra países pequeños o más pobres, que han terminado cediendo a las presiones.

El último en esta lista fue Guatemala. El viernes pasado, y para sorpresa de muchos, ambos gobiernos anunciaron un nuevo acuerdo que, de implementarse, podría tener consecuencias profundas en los flujos migratorios de todo el hemisferio.



Se trata de una especie de convenio que en la práctica equivale a un ‘acuerdo de tercer país seguro’. Si bien el presidente Jimmy Morales lo llamó de otra forma, resulta obvio que lo hizo para evitar el control de la Corte Constitucional de su país, que ya había ordenado un trámite legislativo para autorizarlo. Tampoco tenía mayores opciones, pues Trump, que ya había suspendido toda la ayuda para este país, le advirtió que impondría aranceles a todos los productos de exportación si no cedía a sus pretensiones.



Bajo dicho convenio, Estados Unidos podría devolver a Guatemala a todos los migrantes que lleguen a su frontera pidiendo asilo si estos pasaron antes por el país centroamericano en su travesía hacia el norte.

En principio, los principales afectados serían los ciudadanos de El Salvador y Honduras. Pero también se bloquearía a una gran cantidad de solicitantes de otras naciones. Se sabe que la administración Trump está en conversaciones con otros países de la región para lograr pactos similares. El objetivo es crear una especie de ‘embudo’ para la migración en el que solo ciudadanos de países colindantes con EE. UU. tendrían la opción de solicitar asilo.



Es entendible la preocupación de Trump. En los últimos años, la inmigración de centroamericanos a su patria se ha disparado y viene causando una crisis en la frontera sur. Pero forzar acuerdos de tercer país seguro no solo es moralmente cuestionable, sino incluso ilegal.



La razón es que la figura del asilo y la de refugiado se basan en una serie de convenios de Naciones Unidas que regulan el movimiento de personas entre naciones. Y uno de ellos establece claramente que los solicitantes no deben ser devueltos a países en donde su seguridad esté en riesgo. Precisamente, por ello existen muy pocos acuerdos de este tipo. EE. UU. solo tiene uno adicional con Canadá, mientras que la Unión Europea posee otro con Turquía.



La mayoría de expertos creen que Guatemala, con sus altos índices de pobreza y violencia, está lejos de ser un tercer país seguro. Y tampoco tiene la capacidad para atender de un momento a otro a miles de solicitantes de asilo. Serían más de 60.000 (la cifra de hondureños y salvadoreños que se postularon en EE. UU. durante este mismo período). De igual forma, es probable que las mismas cortes de la nación del norte terminen tumbando o limitando los alcances del acuerdo.



Ojalá que así sea porque se trata de una aproximación miope que no busca resolver los problemas de fondo que provocan estas oleadas migratorias, más asociadas a la extrema pobreza y ausencia de oportunidades que persisten en la región.



