La hora de la reforma

El jueves pasado el Gobierno Nacional presentó al Congreso de la República el proyecto de reforma tributaria, llamado ‘Ley de solidaridad sostenible’. Con un monto de 23,4 billones de pesos, la iniciativa es tanto ambiciosa como urgente. Colombia enfrenta en forma simultánea los desafíos sociales, económicos y sanitarios más retadores de la historia reciente. Como se sabe, la pandemia de covid-19 ha golpeado con severidad, tanto en Colombia como en el resto del mundo, las finanzas de los gobiernos, el desempeño de las actividades productivas y el bienestar social de los ciudadanos.

La crisis económica y sanitaria del coronavirus desató un impacto fiscal sin precedentes: en 2020, el hueco en las cuentas del Gobierno colombiano alcanzó el 7,8 por ciento del PIB. El Estado no solo tuvo que incurrir en billonarios gastos para enfrentar la emergencia en salud y mitigar el peor desplome económico registrado, sino que también vio reducidos sus ingresos como resultado de la contracción. Esas presiones fiscales no se han detenido, y en 2021 las estimaciones del déficit llegan a unos 94 billones de pesos, el 8,6 por ciento del PIB.



Un panorama de esta naturaleza justifica tanto la necesidad gubernamental de mayores recursos como la responsabilidad de encarar la discusión sobre un ajuste tributario. El Gobierno requiere dar los primeros pasos para estabilizar sus finanzas y generar la senda de la sostenibilidad fiscal a fin de mantener el grado de inversión. Al mismo tiempo, los colombianos más vulnerables y las empresas siguen demandando ayudas estatales para resistir la crisis.



Estos retos fiscales solo podrán ser abordados exitosamente si todos los estamentos de la sociedad colombiana contribuyen, aun en medio de las dificultades de este momento crítico. La magnitud histórica de la caída económica, del gasto público y del aumento en pobreza y desempleo es, desafortunadamente, proporcional al esfuerzo que las nuevas medidas tributarias exigirán. Sin el aporte de todos, oportuno y en montos equitativos, el camino para salir del hueco en que la pandemia hundió al país será aún más lento y desigual.



El debate que le llega al Congreso es, precisamente, la difícil definición de quiénes deben aportar, qué tanto y cuándo. Pero, asimismo, el proyecto de reforma contempla destinar parte del recaudo a un completo paquete social de unos 7,2 billones de pesos. La transformación del programa Ingreso Solidario en permanente, la compensación del IVA a 4,7 millones de hogares, estímulos al empleo, matrícula gratis y extensión del subsidio a la nómina constituyen una apuesta de mitigación del efecto de la pandemia. De hecho, este nuevo canal de transferencias tendría un impacto de 2,8 puntos porcentuales en reducción de la pobreza.



La iniciativa legislativa busca acertadamente una dosis de solidaridad adicional: que quienes más ganen contribuyan más. Varias medidas apuntan tanto a aumentar el pago de los sectores más pudientes como a aportes temporales de personas de altos ingresos y empresas que permitan atender la actual crisis. Otro aspecto fundamental incluye la ampliación transicional de la base tributaria para que más colombianos declaren renta en los próximos años y así los sacrificios no recaigan sobre los hombros de los mismos de siempre. El espíritu de la reforma alrededor de la renta a personas naturales pone la mira en la necesidad de que más ciudadanos paguen tributos de una manera equitativa.

El Congreso de la República enfrenta el reto de abordar la discusión del proyecto con posturas responsables y consecuentes con la actual realidad social, económica y sanitaria del país FACEBOOK

TWITTER

El articulado incorpora también cambios en el IVA, que buscan recaudar unos 7,3 billones de pesos y han despertado desde ya mucha polémica. La nueva condición de excluidos para varios bienes y el IVA a servicios públicos seguramente estará dentro de las discusiones en el Congreso por su sensibilidad en la opinión pública. Además, la reforma introduce otro paquete de impuestos verdes –carbón, plásticos de un solo uso, vehículos, plaguicidas– en la dirección correcta de equilibrar cargas ambientales.



La responsabilidad del Congreso en el debate y aprobación de este proyecto de reforma es trascendental. Sin ignorar las diferencias propias de la democracia, los senadores y representantes enfrentan el desafío de abordar la discusión de este ambicioso conjunto de medidas con elementos y argumentos técnicos. La sociedad colombiana espera de sus legisladores posiciones y alternativas que estén lejos de discursos populistas y en consecuencia con la actual realidad social, económica y sanitaria. De lo contrario, se corre el riesgo de hundir o postergar una iniciativa que es fundamental para definir la ruta de sostenibilidad del país en el futuro inmediato.



A un año de las elecciones, es alta la tentación de desviar los asuntos de fondo o de ganar puntos fáciles ante la opinión pública con la mira puesta en las urnas. La magnitud del déficit, la profundidad de la crisis y la fragilidad social hacen a la reforma merecedora de un debate técnico y responsable.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com