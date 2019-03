Mejor profesor del mundo

Hay noticias que reivindican la condición humana: la historia del profesor franciscano Peter Tabichi, por ejemplo, es un recordatorio de que la Tierra también está habitada por maestros que dan la vida por sus discípulos. El señor Tabichi, de 36 años, quien dicta matemáticas y física en una lejana aldea de Kenia, acaba de ser reconocido con el premio de un millón de dólares que otorga el Global Teacher Prize desde hace cinco años. Y desde el primer momento ha dicho, con una sonrisa llena de bondad, que va a usar el dinero en su comunidad.

Era previsible que lo hiciera. Él, que ha ganado a diez mil candidatos de casi todos los países del mundo, ha estado donándole prácticamente todo su sueldo a la escuela en la que trabaja –la Keriko Secondary School, de una aldea llamada Pwani–, a la que ha llevado a ganar las competencias nacionales en ciencia, a pesar de que se trata de la escuela de una comunidad que no ha conseguido salir de la miseria. La enorme mayoría de los estudiantes del colegio no solo son pobres –y tienen hambre y miedo al día siguiente–, sino que sobreviven a dramas tan complejos como el abandono de los padres, la adicción a las drogas o el embarazo adolescente. Y Tabichi, que antes trabajó en una institución privada, les ha estado entregando su vida desde que llegó.



Así ha conseguido un grupo de alumnos y alumnas entregados a la ciencia, no obstante sus restricciones, y ha ido convenciendo a la comunidad de que dentro de unos cuantos años la aldea –y África en general– sabrá dar intelectuales, científicos y empresarios capaces de solucionar los peores problemas del mundo. Y es que Tabichi es un verdadero maestro: en sus ratos libres ayuda a la comunidad a cultivar y construir los puentes que se rompieron después de una terrible masacre de hace doce años.



Se vaticinó, en la ceremonia de entrega del premio, que su historia iluminará varias generaciones africanas, pero, pensándolo bien, va a iluminar el mundo entero.



