La gran encrucijada

Delicado de salud y a sus 94 años, el papa emérito Benedicto XVI volvió a sentir los reflectores apuntándole. Todo por la reciente revelación de un informe independiente, encargado por la Arquidiócesis de Múnich, sobre abusos sexuales –en la misma línea del divulgadopor la Conferencia Episcopal francesa el año pasado, tendencia alentadora a la que se están sumando otras iglesias del Viejo Continente–, que revela una aparente inacción del entonces obispo de esa ciudad ante cuatro casos de sacerdotes abusadores.



La investigación, que no tiene valor judicial, examina un periodo comprendido entre 1945 y 2019 e identifica a 235 presuntos abusadores, entre ellos 173 sacerdotes. Da cuenta de cerca de 500 víctimas, de las que más de la mitad serían menores entre los 8 y los 14 años. “La Iglesia ha sido un lugar de miedo y daño”. La lapidaria sentencia fue pronunciada por el actual arzobispo, Reinhard Marx, al presentar los resultados.



Entre estos se encuentran los cuatro presbíteros en mención, de los que habría tenido conocimiento Ratzinger sin haber actuado como le correspondía, sobresaliendo uno del que habría tenido noticia más directa. La controversia radica en que el ahora pontífice emérito habría negado en primera instancia, y ante los responsables de la investigación, que tuvieron la oportunidad de conocer su versión, haber estado presente en la reunión en que se decidió su traslado. Posteriormente afirmó que no lo había negado, que sí había estado allí, pero que no se habría mencionado en el encuentro la causa por la cual se decidía tal traslado.

Minucias aparte, lo más trascendental de este caso es que por primera vez un sucesor de Pedro es objeto de señalamientos concretos. Con todo, y esto es necesario recordarlo, se trata del primer papa que en su momento asumió una postura autocrítica frente al flagelo: se reunió con víctimas, tomó decisiones en expedientes cruciales como el de la cabeza de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, e incluso, contra la voluntad de muchos de sus allegados, admitió que la causa del mal no estaba afuera, en enemigos ocultos y conspiraciones, sino adentro. En 2010 dijo: “Los sufrimientos de la Iglesia provienen precisamente del interior de la Iglesia, del pecado que existe en la Iglesia”.



Estos fueron pasos iniciales de gran trascendencia que luego recogió Francisco, quien hoy enfrenta el colosal reto de afrontar las consecuencias de poner fin a esa postura que por años predominó en todas las instancias del clero de negar el asunto y darles la espalda a los miles de víctimas. El Papa argentino ha emprendido desde arriba esta titánica tarea. Con esto se pretende no solo sanar tantas heridas, sino actuar sobre las causas últimas de estas execrables conductas y así dar paso a un nuevo tiempo. Es claro que frente a este, quizás el mayor desafío de la Iglesia católica en sus dos mil años de existencia sea que el olvido y la negación no son opción. El único camino es el ya iniciado de la humildad, la contrición y la transparencia, que sin duda será un viacrucis. El interrogante que se abre ahora es cuántos y quiénes estarán dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús en el Calvario.

