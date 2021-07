La flor de la marihuana

En consonancia con los avances de la ciencia y la medicina, y siguiendo a rajatabla las reglas establecidas por Naciones Unidas a través de organismos como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), entre otros, Colombia decidió apostarle hace ya un lustro largo a un campo de negocio, la marihuana medicinal, que según todos los expertos tiene el potencial para convertirse en una de las más importantes fuentes de divisas para el país.

No deja de ser paradójico, sin duda, que un cultivo que históricamente ha nutrido las rentas ilegales y ha alimentado nuestro conflicto pueda convertirse, como lo está haciendo, en una oportunidad no solo de negocio, sino de vida y desarrollo para miles de familias de varias regiones. De hecho, uno de los grandes retos que tienen las autoridades nacionales es tomar todas las precauciones para que esa producción legal no termine –como desafortunadamente se ha visto en otros países– desviada hacia los mercados ilícitos.



El de la marihuana medicinal es un mercado billonario en el que ya se están moviendo actores de otras latitudes y en el que Colombia, por las bondades de su clima y régimen de lluvias, está llamada a ser protagonista de primer orden. En efecto, grandes inversionistas extranjeros han traído en los últimos cinco años al menos 250 millones de dólares para montar la infraestructura necesaria para que el país se consolide en la primera línea de las exportaciones mundiales del cannabis legal.



Precisamente, un gran paso en esa dirección fue el que dio la semana pasada el Gobierno Nacional, al autorizar la exportación de la flor seca del cannabis.

Desde luego, habrá que

tomar todas las precauciones para que la producción legal no termine desviada a los mercados ilícitos FACEBOOK

TWITTER

Es un paso histórico que pone a Colombia, y por ende a miles de familias campesinas de regiones tradicionalmente olvidadas por el Estado, en el mapa de un negocio que, tan solo en Estados Unidos, mueve al menos 7.000 millones de dólares. Allí, como lo ha señalado la Asociación Colombiana de Industria de Cannabis (Asocolcana), más de la mitad de las recetas entregadas en dispensarios en los estados donde se ha autorizado el uso de la marihuana legal giran en torno a la flor de la planta. Y ahora, con la posibilidad planteada hace algunos meses por la administración de Joe Biden de descriminalizar ese uso a nivel federal, ese mercado, que es también muy importante en Europa, constituye una enorme oportunidad para el desarrollo de Colombia. Algunos cálculos hablan de un potencial de 62.000 millones de dólares en el 2024.



“Se dará paso a un debate científico que permita identificar bajo qué requisitos y con qué finalidades se debe realizar esta actividad, teniendo siempre como norte los fines médicos y científicos”, advirtió el presidente Iván Duque al anunciar la ampliación del estricto marco que rige las exportaciones de marihuana medicinal. Previsiones sin duda necesarias y que, articuladas con los avances que en el mismo campo se están dando en todo el mundo, serán claves para que Colombia capitalice una oportunidad de desarrollo que contribuirá para que empecemos a pasar la página de la violencia y el narcotráfico que pelechan allí donde miles de compatriotas no encuentran oportunidades en la legalidad.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com