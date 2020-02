La fiscalía de Barbosa

Atendiendo el que a esas alturas ya era un clamor nacional, la Corte Suprema de Justicia finalmente eligió, el jueves pasado en la mañana, a Francisco Barbosa como nuevo Fiscal General de la Nación. El ahora exconsejero de Derechos Humanos de la Presidencia se convirtió así, tras lograr los 16 votos necesarios de un igual número de togados –los que hoy conforman el alto tribunal–, en la novena persona que llega en propiedad a dirigir el ente acusador.



En términos generales, se podría decir que el principal desafío de Barbosa es recuperar la confianza de la gente en la Fiscalía. A la par con otras instituciones, la imagen de esta ha mostrado una muy preocupante tendencia a la baja en tiempos recientes, lo cual debe revertirse cuanto antes.

La ruta para conseguirlo está, por fortuna, bastante clara. En las coordenadas que la componen hay relativo consenso. En ella encontramos hitos de los que se desprenden desafíos puntuales. Podría decirse, a la luz de la evaluación de las gestiones de sus antecesores, que bastaría con que en uno de estos frentes se lograra un desempeño notable para garantizarle a Barbosa una calificación más que satisfactoria al término de su gestión, dentro de cuatro años. A su favor tiene el encontrar una entidad fortalecida, gracias a la reforma adelantada por su antecesor, Néstor Humberto Martínez.



Retomando los hitos, el primero en la lista es conseguir que la ciudadanía perciba que la Fiscalía responde con eficacia cada vez que se denuncia un delito. La criminalidad urbana es un reto enorme que hoy enfrenta el país. Un problema con múltiples aristas: desde una tasa de homicidios cuya caída se detuvo hasta los hurtos simples, pasando por una criminalidad organizada con cada vez mayor capacidad de mimetizarse y penetrar diversas esferas de la política y la economía. Aquí, el desafío tiene dos caras: la de garantizarle al ciudadano que su denuncia será atendida con eficiencia y la de disminuir las tasas de impunidad, que en rubros como el mencionado del hurto superan el 90 por ciento. En este frente es fundamental articular esfuerzos con la Policía y los administradores de justicia.



Para mostrar logros en este campo tendrá que fijar prioridades, tarea en la que, sin hacerse esclavo de la opinión, sí le corresponde tomar atenta nota de las modalidades delictivas que más preocupan a los colombianos. Es una lista de la cual hacen parte la corrupción, el homicidio, el narcotráfico, los robos y atracos callejeros, la violencia sexual y la creciente y muy alarmante deforestación. Luego están varios casos y problemas puntuales en los que también urgen resultados concretos: así ocurre con el escándalo de Odebrecht, los de las interceptaciones ilegales y los asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las Farc, por mencionar solo tres.



Conseguir, como ya lo prometió, que la Fiscalía salga del emblemático búnker para hacer presencia efectiva, eficaz y continuada en las regiones del país que hoy más sufren el azote de la criminalidad también ocupa un lugar muy arriba en la lista. En particular en aquellas otrora bajo el control de las Farc y donde el Estado está en mora de consolidar su presencia, más allá del despliegue de Fuerza Pública. A propósito de las Farc, hay consenso también sobre la necesidad que tiene la Fiscalía de lograr una sólida coordinación con la JEP. Se hace indispensable una armónica colaboración entre ambas instancias, meta que demanda esfuerzos de parte y parte. Siguiendo con la paz, es urgente, de igual forma, consolidar la Unidad Especial de Investigación surgida de los acuerdos, encargada de actuar contra organizaciones que tienen en la mira a defensores de derechos humanos y movimientos sociales y políticos.

Le corresponde a la nueva cabeza del ente acusador liderar discusiones de gran calado sobre aspectos estructurales de la administración de justicia en Colombia, que deben ser objeto

Todo lo anterior se sitúa en el plano de lo urgente. En el de lo importante también son muchos los desafíos. Le corresponde a Barbosa como fiscal general liderar discusiones de gran calado sobre aspectos estructurales de la administración de justicia en Colombia que deben ser objeto de profundos cambios. No se le puede hacer más el quite no solo a la necesaria y tantas veces anhelada reforma, sino también a debates acerca de la salud actual del sistema penal acusatorio –con síntomas que inquietan– y la necesidad de una instancia diferente a la actual Comisión de Acusación, con muchos más dientes para disciplinar a los altos funcionarios de la rama. Para ello le asiste al nuevo Fiscal el deber de ingratitud con sus electores en el marco de una independencia integral que incluye, desde luego, a los demás poderes.



La trayectoria previa de Barbosa representa un parte de tranquilidad ante lo colosal de los retos que afrontará. Por el bien del país, es de esperarse que su gestión esté a la altura de las expectativas y así disipe cualquier riesgo de daño irreparable en la columna vertebral de nuestro Estado de derecho.



