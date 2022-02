La familia Madrigal

Dos meses después de su estreno, exitoso para los estándares de taquilla de la pandemia, Encanto, la película animada de Disney, se ha convertido en un fenómeno gracias de su extraordinaria banda sonora. Por supuesto, sus personajes mágicos y sus recreaciones de las culturas colombianas han fascinado a los espectadores del mundo –y han reunido una multitud de seguidores de todas las edades que reinventan su trama en las redes sociales y coleccionan sus juguetes–, pero han sido sus canciones, compuestas por el irrepetible compositor neoyorquino Lin-Manuel Miranda, las que han conseguido que la película no se detenga.

Miranda, creador de musicales tan brillantes como Hamilton e In the Heights, colaborador habitual de Disney desde que se inventó ciertas melodías de Moana y El regreso de Mary Poppins, ha puesto su sello en las composiciones de Encanto: son canciones que echan a andar y elevan las tramas a la categoría de obras de arte. Pero esta vez, enriquecidas por los ritmos colombianos, se han convertido en las más escuchadas en el mundo entero, según las listas de éxitos de las plataformas Spotify y YouTube, y de la revista especializada Billboard.



La banda sonora de Encanto completa tres semanas en el primer lugar de los álbumes más oídos y los más comprados, según Billboard. La canción No se habla de Bruno, en la que participan varios artistas colombianos, está a punto de ser la más escuchada en dos continentes, en franca competencia con las de las principales estrellas pop del planeta. La canción que comparte el título con el largometraje, un emocionante vallenato interpretado por el icónico Carlos Vives, cada vez es más reconocida. Y cinco composiciones más, de En lo profundo a Dos oruguitas, siguen subiendo y subiendo en los escalafones, y todo parece indicar que allí van a permanecer un buen tiempo.



Se trata de una prueba más del talento inagotable de Miranda. Pero también de una demostración de todo lo que le suma al mundo la cultura de Colombia.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)