La extradición de Saab

Cuatrocientos noventa y un días duró, finalmente, la novela de la suerte que correría el empresario barranquillero Álex Saab, detenido en Cabo Verde (África) mientras su avión hacía una parada de aprovisionamiento en un vuelo de Caracas a Teherán.

Consumada el pasado sábado su extradición a Estados Unidos, se puede decir que de nada sirvieron los denodados esfuerzos del régimen de Nicolás Maduro para evitar que Saab, de 49 años y a quien la justicia del país del norte lo acusa de lavado de activos, conspiración y enriquecimiento ilícito, se presentara ayer ante un juez de la Florida. En Colombia, a su vez, la Fiscalía lo acusa de otros siete delitos. Ante todo, se busca establecer hasta qué punto se benefició de su posición privilegiada ante el sistema cambiario de Venezuela para lavar alrededor de 350 millones de dólares.



Pero lo más relevante aquí por el momento es la repercusión de este hecho en el ajedrez geopolítico regional y mundial. Puede que hoy no esté claro si Saab es culpable o inocente, pero de lo que no cabe duda alguna es de su importancia para el gobierno de Nicolás Maduro y para sus aliados, Rusia sobre todo. En este tiempo, Maduro, con el respaldo de Vladimir Putin, movió cielo y tierra –nombrándolo primero embajador plenipotenciario de la Misión de Venezuela ante la Unión Africana y, después, miembro del equipo negociador con la oposición en las conversaciones que actualmente se adelantan en México– para evitar que el barranquillero fuera enviado a la Florida. Una vez en el avión rumbo a suelo norteamericano, Miraflores calificó el hecho de secuestro y en retaliación se paró de la mesa en México y les retiró el beneficio de detención domiciliaria a seis ejecutivos de la filial estadounidense de PDVSA, Citgo, entre ellos cinco ciudadanos estadounidenses para conducirlos a la temida prisión caraqueña de El Helicoide. Saab, por su parte, anunció en una carta que no negociará.

Ojalá todo avance hacia un escenario en el que se pueda conocer la verdad sobre lo que rodea al régimen y los pasos de la justicia de los diferentes países puedan servir para que este dé su brazo a torcer. Porque aquí lo que importa es, ante todo, lograr un relevo en el poder, que traiga consigo un alivio y la posibilidad de volver a imaginar un futuro para un pueblo que ha sufrido lo indecible.



