Es el Día de la Mujer, martes 8 de marzo de 2022, pero quizás deberíamos estar hablando de la Era de la mujer.



La lucha por la igualdad de género empezó en la Antigüedad, encontró su primera gran figura en el coraje de Hipatia de Alejandría en el siglo V, creció con el llamado de la Revolución francesa de “libertad, igualdad y fraternidad” –Miguel de Unamuno habló luego de “sororidad”–, quedó por escrito en la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana articulada por la dramaturga Olympe de Gouges en 1791, llegó al movimiento obrero de mediados del siglo XIX, que fue clave para el movimiento sufragista, y dio lugar a esa tercera ola del feminismo que habló a las claras del dominio de la mujer sobre su propia identidad, empezando por su cuerpo.



Pero nunca como ahora, cuando varias generaciones de feministas se han encontrado en los debates políticos y en las manifestaciones en las calles, había sido tan claro que a las grandes conquistas progresistas siempre les ha hecho falta dar el paso final a la igualdad que es una de las principales consignas de la democracia: el paso a la igualdad de género.

La celebración del Día Internacional de la Mujer se asocia tanto con la celebración de la marcha de costureras en 1857 como con la conmemoración del día de marzo de 1908 en el que 129 trabajadoras murieron quemadas en la Cotton Textile Factory, en Washington Square, Nueva York. Sea como fuere, se trata de una fecha necesaria para reivindicar los derechos de ciudadanas de las democracias del mundo y para poner en evidencia lo lejos que estamos aún de llegar a una verdadera igualdad: a estas alturas de la historia, como si el siglo XXII fuera solo una fachada, siguen dándose la brecha salarial, la llamada ‘feminización de la pobreza’, la trata para la explotación sexual, la violencia machista, el feminicidio.



Hay terrenos en los que el atraso en materia de igualdad de género es particular y dolorosamente evidente: la violencia de género en el campo del deporte, donde cada vez se escuchan más voces valientes que se deciden a hablar, con precisión, de “eso que siempre se ha sabido” pero de lo que nunca se había hablado; la discriminación a la hora de hacer justicia en casos de maltrato intrafamiliar; las enormes dificultades para darle a la reactivación económica –luego de la devastadora pandemia– un enfoque que tenga clara la situación de las mujeres, la guerra que lo degrada todo y reduce los cuerpos de tantas ciudadanas a botín en medio de la confrontación, como queda evidente en columnas de opinión hoy en este diario.



Precisamente hoy a las dos de la tarde, la periodista Jineth Bedoya, líder de la campaña No Es Hora De Callar contra la violencia machista en el marco del conflicto armado y en todos los demás ámbitos, entregará a la alcaldesa de Bogotá la sentencia histórica de su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.



Se trata, por supuesto, de la conmemoración del año que ha pasado desde que Bedoya dio su testimonio valeroso. Pero sobre todo de una manera de decir que no es tiempo de bajar la guardia, que, luego de siglos de lucha, se ha llegado a un momento de la historia que requiere de la reivindicación –pero sobre todo del liderazgo– de la mujer.

