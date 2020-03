La epidemia invisible

Aunque la lupa sanitaria está puesta sobre el nuevo coronavirus por obvias razones, no debe pasar inadvertido un dato que puede ser tan preocupante, en términos de impacto entre la gente, como el que genera el germen.

Se trata de la epidemia de obesidad y sobrepeso que crece a pasos agigantados en todo el globo, en particular en países como el nuestro, con víctimas que desafortunadamente son desconocidas en razón de que muchos las consideran sanas.



Justo en el día que el mundo dedica a reflexionar sobre la obesidad, celebrado a principios de marzo, la Agencia de las Naciones Unidas para la Niñez (Unicef) dio a conocer una cifra tan seria como alarmante: en América Latina y el Caribe, el 30 por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 19 años están afectados por este flagelo.



Y para Colombia es más preocupante el panorama porque este número se concentra específicamente en niños de 6 a 12 años, mientras que entre los adolescentes, dos de cada 10 tienen exceso de peso, siendo las mujeres las más afectadas.

Si a lo anterior se suma que en el país el 70 por ciento de los niños menores de 12 años y el 80 por ciento de los adolescentes permanecen más de dos horas al día quietos frente a una pantalla, se puede decir que este sedentarismo se suma de manera importante a otros factores causantes de este problema.



Y, ya entrados en materia en cuanto a los determinantes, vale la pena hablar del impacto tan negativo que tienen el poco tiempo y frecuencia que las madres colombianas dedican a lactar a sus hijos, que está muy por debajo de la media internacional y expone a los pequeños de modo temprano a productos lácteos formulados con contenidos poco saludables. Tampoco debe desconocerse que en los primeros años las dietas están marcadas más por la abundancia que por la calidad, lo cual favorece una de las condiciones más deletéreas para la sociedad: la desnutrición crónica.



Esta paradoja de niños obesos pero desnutridos antes de cumplir los 5 años va más allá de un simple problema que en un futuro les condicionará un cúmulo de enfermedades, pues, en realidad, este tipo de carencias limitan el crecimiento físico y las capacidades cerebrales, principalmente, que llevan indefectiblemente a estos niños hacia la pobreza condicionada por la desigualdad.



No es menor el impacto que tiene en los más pequeños la exposición irracional a publicidad de productos ultraprocesados, que han sido calificados como uno de los tres componentes responsables de esta epidemia. Por ello no suenan para nada ligeras las propuestas lanzadas desde diferentes esquinas y tendientes a advertir a los consumidores, una de ellas el etiquetado frontal de alimentos.



Ya es hora de convertir este sobrediagnóstico en la base para políticas integrales, intersectoriales y rigurosas a fin de proteger a esta población con miras a que su futuro no esté marcado por patologías que se proyectan también como males para toda la sociedad.



Atacar la obesidad infantil, por todos sus factores conocidos, es más fácil que enfrentar una pandemia como la del covid-19, de la cual se sabe poco.



