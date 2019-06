La encrucijada de Trump

Los dos países aseguran que no quieren ir a una guerra, pero, en la dinámica de incidentes y batallas retóricas en la que se han visto enredados, un gatillo fácil puede terminar sumiendo la región en un catastrófico enfrentamiento.

Ayer, después de que fuerzas iraníes derribaron el miércoles un dron estadounidense, Trump aseguró que detuvo un ataque de retaliación porque se enteró de que en él morirían unas 150 personas. Según dijo, la respuesta no era proporcional a la agresión sufrida con el dron, un aparato no tripulado. En el mismo sentido, Irán replicó que el jueves estuvo a punto de disparar contra un avión militar P8 estadounidense que transportaba a 35 personas y violaba su espacio aéreo, pero decidió no hacerlo.



A Trump le sirve, en clave electoral, mostrarle los dientes a Irán porque consolida su imagen de hombre fuerte, pero esto puede acabar convertido en una encrucijada para su mandato si por accidente hablan los cañones: una de sus primeras promesas fue alejar el país de conflictos, como en Afganistán y Siria, por lo que si entra en uno con Teherán, se estaría traicionando; son previsibles un indeseado aumento de los precios del petróleo y un eventual conteo de soldados muertos que golpearía sus aspiraciones reeleccionistas.



A la teocracia iraní, por su parte, le funcionan las tensiones porque ese tipo de situaciones con enemigos externos tienden a hacer que se cierren fisuras en torno a los apoyos populares, pero una guerra devastaría su economía, muy maltratada por las sanciones.



Así que la ya simplista y abusada diplomacia del garrote de Trump para obligar a los países a renegociar acuerdos no le está sirviendo con Irán, porque se percibe que forzó una crisis innecesaria sobre la base de un pacto nuclear que funcionaba (a pesar de lo que pregona Israel) y se está dejando llevar de los ‘halcones’ de su administración hacia un camino incierto y tortuoso.