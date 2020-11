La disputa en la Policía

No se puede dejar pasar la gravedad de lo ocurrido esta semana en la Policía Nacional.

Dentro del proceso disciplinario que la Procuraduría General de la Nación le sigue a su director, general Óscar Atehortúa, por presuntas irregularidades en la construcción de un complejo de casas fiscales en San Luis, Tolima, el actual inspector de la Policía, general William Salamanca, en su declaración ante el ente de control, en audiencia pública efectuada el martes, dejó en evidencia la tensión entre dos de los oficiales más antiguos de la institución, de la que ya se venía hablando de tiempo atrás. Salamanca dio su versión de un encuentro entre ambos el 19 de diciembre de 2019 en el que este le expresó, según su testimonio, su decepción a Atehortúa por haber intentado retirar a dos investigadores a cargo del caso que lo compromete y por, en sus palabras, “archivar investigaciones que no se debían archivar”.



Más allá de quién diga la verdad y de las valoraciones que puedan hacerse sobre el actuar de ambos uniformados, tarea que corresponde a la Procuraduría y tendrá que concretarse, ojalá a la mayor brevedad, lo que se sí queda muy claro es que estamos ante un hecho tan grave como inédito y con repercusiones muy serias en una coyuntura en la que la Policía, si algo requiere, es lo contrario de lo visto en este episodio. Nunca antes, ni en los días más sombríos de la institución, a comienzos de la década de 1990, se había presenciado un choque tan claro y en términos tan serios como este entre dos oficiales de tan alto rango, y ambos en servicio activo.



Lo que vino luego de la audiencia fue aún peor, con declaraciones del mismo Salamanca denunciando amenazas e intimidaciones. Salamanca recordó lo ocurrido con el oficial bajo su mando a cargo de la investigación interna de la muerte de Javier Ordóñez. Su hoja de vida fue filtrada y comenzó a circular en redes de la Policía, junto con mensajes amenazantes. Es innegable que este es un pésimo precedente y ofrece un panorama revelador de cómo están las cosas en el seno de la Policía.

Debe reseñarse también el allanamiento, el jueves, de la Procuraduría a la Oficina de Telemática de la Policía, tras la denuncia de Salamanca de que la bitácora del caso que le entregó a esta entidad intentó ser borrada. Los peritos no hallaron rastro de información borrada, mas sí encontraron consultas hechas desde la Inspección, a pesar de que el proceso tenía que estar cerrado.



Hay que recalcar que en una institución en la que es tan importante para su cohesión y funcionamiento el debido respeto a las jerarquías y, de paso, a la antigüedad de sus comandantes, parece inevitable que un choque abierto como este termine generando fisuras preocupantes e innecesarias en toda la estructura, comenzando por las bases, que bien pueden sentir desconcierto ante este debilitamiento de la unidad de mando. Esas secuelas son las que prenden todas las alarmas y obligan a actuar ya. De tener nuestra Policía unos valores de carácter más civilista que militar, otro podría ser el cantar, pues estaría institucionalizado y aceptado cierto nivel de disenso entre los mandos, pero no es este el caso.



Fricciones entre generales activos como la de que hoy somos testigos deben evitarse siempre, y con más veras en momentos como el actual, cuando el país vive tan serias amenazas en frentes que son de competencia de la Policía como la criminalidad urbana y el auge del crimen organizado asociado a las economías ilegales, por no hablar de la corrupción en las filas. Son los criminales los que con más agrado deben de presenciar este triste episodio.



Quedan flotando interrogantes. Uno de ellos, si el Ejecutivo no contempló que un espacio de confrontación como el observado el martes sería inevitable cuando decidió la permanencia de Atehortúa en su cargo, luego de que se anunció a mediados de este año que la Procuraduría le imputaría cuatro cargos, o por qué un caso tan revelador y premonitorio de lo que se acercaba, como lo fue el fallido envío a vacaciones de Salamanca por parte de Atehortúa, no tuvo repercusiones.



Cualquier reforma de la Policía tiene que comenzar necesariamente por pasar definitivamente la página de las rivalidades internas, de las historias de bandos en constante disputa que tanto la han aquejado, como un verdadero flagelo, en los últimos años. El país está cansado de esta situación, y cada vez es más evidente el daño que le ha causado a una institución en la que son mayoría los que sirven pensando únicamente en el bienestar de la ciudadanía.



Le corresponde al Gobierno valorar el episodio y tomar las decisiones necesarias para detener y remediar en lo posible el daño causado a la institución. Ya parece haber suficientes razones para, por lo menos, no minimizar un hecho que es, reiteramos, sumamente grave.



