La crisis de las aromáticas

La pandemia del covid-19 trae crisis económicas y sociales en todos los niveles, imposibles de cuantificar. A veces hacen llamados de auxilio insospechados productores a los que, aunque son parte de nuestro diario vivir, no se los tiene en cuenta. Es el caso de los sencillos productores de hierbas aromáticas de Chipaque, Cundinamarca, un municipio al suroriente de Bogotá, tan cercano en la distancia que casi se siente el olor de sus productos.

Como lo describió una nota de Ana María Montoya el martes pasado en este diario, el 60 por ciento del sector rural (15 de las 23 veredas de ese municipio) se dedica al cultivo de 22 tipos de plantas aromáticas. En ellos se ocupan más de 400 familias, unas 1.600 personas. Eso indica lo que significa la grave crisis que hoy afrontan, cuando con el confinamiento de ya más de tres meses se marchitó el negocio y ya afrontan pérdidas por más de 700 millones de pesos.



La pandemia rompió la cadena de comercialización, no hay exportaciones, y muchos de los encargados de recoger, empacar y cuidar los cultivos de caléndula, romero, cidrón, tomillo, eneldo, hinojo, manzanilla, hierbabuena, etc., perdieron sus empleos. Además, como las plantas necesitan ser podadas, allí se están perdiendo unas 10 toneladas diarias de este producto.



“No hay a quién venderle, la gente no ve las aromáticas como un producto de primera necesidad”, dijo un preocupado labriego. Suena triste. Sobre todo, suena a que es urgente tenderles la mano. El alcalde local y los campesinos crearon Aromachipaque, una asociación para el deshidratado y poder conservar las hierbas. Pero no es suficiente.



Los campesinos piden que se eliminen los intermediarios, que las cadenas de almacenes trabajen directamente con ellos para que el escaso consumo les deje una ganancia. Que ojalá el Gobierno incluya aromáticas en los mercados para población vulnerable. Lo que haya que hacer no da espera, pues 400 laboriosas familias dedicadas a una bella labor claman ayuda.



EDITORIAL