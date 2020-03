La Corte, inhibida

No obstante la gran expectativa creada por lo que pudiese decidir la Corte Constitucional, la normativa en torno al aborto en Colombia sigue igual. La ansiedad existente fue alimentada por el intenso debate desarrollado por varias semanas, y en distintas esferas, entre quienes ostentan visiones opuestas con respecto a cuál debe ser la postura del Estado frente a la interrupción del embarazo.

Mientras de un lado se abogaba para que de ninguna manera se permitiera este procedimiento, en la orilla contraria se insistía en que la mujer debe tener la libertad de decidir sobre su cuerpo y, en consecuencia, se le debe garantizar que si decide poner fin a una gestación, pueda hacerlo en forma segura y sin incurrir en un delito penal. Como suele suceder en estos ambientes marcados por la polarización, fueron relegadas las posturas intermedias que contemplan los múltiples matices que admite este asunto.



Lo cierto fue que el alto tribunal consideró que la demanda de inconstitucionalidad con la cual se buscaba dejar sin fundamento las tres causales que desde 2006 justifican la interrupción voluntaria del embarazo era inepta “por ausencia de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia”, motivos por los que se abstuvo de estudiar de fondo el recurso. Al mismo tiempo rechazó la ponencia del magistrado Alejandro Linares que abría las puertas para que el aborto fuese permitido en las primeras 16 semanas de gestación.

El camino que tomó el alto tribunal, paradójicamente, logró unir a los dos bandos en un sentimiento de desconcierto. Tienen razón quienes le reprochan a la Corte que haya aceptado la demanda para posteriormente abstenerse de tomar una decisión de fondo. No se equivocan quienes interpretan lo ocurrido como un amague a su responsabilidad de llevar a cabo una discusión amplia que conduzca a superar el actual estado de cosas. Sin reglas claras, siguen creciendo las cifras de enfermedad y muerte materna, al tiempo que la prevención de embarazos no deseados continúa sin recibir la importancia que requiere. Todos los reflectores están puestos sobre un debate que se libra en escenarios en los que es imposible dar pasos adelante, mientras persisten –y crecen– los casos de muertes de mujeres que, incluso encontrándose dentro de una de las tres causales, optan por procedimientos clandestinos.



Dicho esto, hay que recordar que aquí la principal responsabilidad recae sobre el Congreso, que, no obstante los reiterados llamados de la Corte y de muchas voces de la opinión, sigue sin hacer la tarea de reglamentar esta materia.



En un Estado de derecho, una cuestión tan sensible tiene que ser tramitada en los salones del Capitolio. Más deliberación que conduzca a una verdadera política integral de derechos sexuales y reproductivos es la manera de mermar la polarización. Y debe ser este el camino, sobre todo en un asunto en el que están sobre la mesa derechos fundamentales, motivo suficiente, este último, para descartar de plano la opción ya esbozada de zanjar el debate por la vía de un referendo. Aquí cobraría plena validez el lugar común del remedio que termina siendo peor que la enfermedad.



