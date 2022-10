La Corte de los niños

La Corte Constitucional, guardiana e intérprete de la garantista Constitución de 1991, desde que empezó a funcionar, hace treinta años y ocho meses, ha sabido operar a partir de la empatía, de ponerse en los zapatos de la ciudadanía que reclama sus derechos fundamentales. Y, sin embargo, resulta memorable, conmovedora, reparadora y reivindicadora la reciente sentencia T-262/22: con palabras claras pero serias, le explica a un niño en Pereira, Risaralda, por qué falla a su favor, por qué lo justo era que la aseguradora le entregara mes por mes a él –y no al padre que lo había maltratado– la mesada que le correspondía luego de la muerte de su madre.

Se siente, durante la lectura de la sentencia, que la Corte se ha sentado a hablar con el niño. No que desciende o que se dirige con condescendencia a un menor de edad, sino que se eleva a la altura de un hijo que está en su derecho de acudir a este Estado. “Sabemos también de las situaciones que viviste con tu papá y que probablemente eso te hizo sentir incómodo, triste y molesto”, señala la sentencia luego de explicar el papel del tribunal en la vida diaria. “Después tuvimos conocimiento de que, aunque tu mamá no está contigo, ella te dejó un dinero para que puedas estudiar, comer, jugar y divertirte. También nos enteramos de que no estabas recibiendo ese dinero. Por eso, los jueces tomamos algunas decisiones para proteger tus derechos”.

Pedía alguna vez Antanas Mockus convertir la frase final de los fallos, “comuníquese y cúmplase”, en “comuníquese, explíquese y cúmplase”. Con la ejemplar sentencia T-262/22, la Corte Constitucional ha llevado a la realidad el anhelo de un tribunal que hable la lengua de la gente. Tendría que volverse una costumbre esa cercanía, esa claridad para explicar las razones, en todos los casos que se juzgan y que se resuelven. Ojalá así sea. Ojalá esta sentencia tan atípica, tan bella, sea el comienzo de un capítulo nuevo en semejante historia de defensa de la democracia.

EDITORIAL

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)