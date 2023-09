La convocatoria de hoy

Tras unas jornadas previas de movilización social, organizadas para respaldar el paquete de reformas que el Gobierno ha puesto a consideración del Congreso, hoy tendrá lugar la que mayor expectativa y no menos controversia ha generado.

Sin duda, es un hecho novedoso en la historia del país –y que viene de la mano con el primer gobierno de izquierda– que sea del Ejecutivo de donde provenga una iniciativa así. Es claro que nunca antes en nuestra democracia se había visto a un gobierno en la tarea de fijar una fecha y estimular a quienes lo respaldan para salir a la calle a expresarlo.

Y ahí es donde el terreno se vuelve propicio para suspicacias. La libertad y el derecho de la gente de expresar pacíficamente a través de marchas y concentraciones su respaldo a un proyecto político, inevitablemente se puede prestar para confusiones con el papel que tiene que tener el Gobierno como garante de los derechos de toda la ciudadanía, incluidos los que no lo respaldan. Esto incluye también la gestión de los recursos públicos. El Gobierno ha dicho que no habrá dineros del erario destinados a financiar proselitismo en una época preelectoral como la actual y que el apoyo estatal a la movilización de los pueblos indígenas corresponde a un mandato de la Corte Constitucional. Se podría tener presente que los pueblos indígenas se disponen a celebrar su encuentro anual en la capital a instancias de la Onic. Eso le daría sustento a lo dicho por el Gobierno.

En cualquier caso, la víspera de las elecciones locales genera comprensibles suspicacias que bien hubiesen podido evitarse. FACEBOOK

Esta es una lectura posible. Pero es inevitable que el contexto de las marchas de hoy les dé resonancia a otras interpretaciones que apuntan a una compleja zona gris motivada por el clima preelectoral que hubiese sido fácilmente evitable. Lo aconsejable era esperar a que pasaran las elecciones de octubre para evitar sospechas innecesarias y que alcanzan a perjudicar el buen desarrollo del proceso electoral. La Procuraduría General de la Nación ha sido clara en su oportuna advertencia, en el sentido de que ninguno de los eventos programados, que incluyen un concierto de cierre de la jornada en la plaza de Bolívar, con discurso del mandatario, pueden ser “plataformas de impulso a una candidatura”.

No queda sino esperar que la jornada tenga lugar dentro de los límites anunciados, que son los que la ley y la Constitución trazan para el rol que una administración nacional tiene que asumir en vísperas de unos comicios locales. El Gobierno está obligado a ser garante de que el terreno de juego no esté inclinado en favor de ninguno de los participantes. En ningún nivel del Estado se pueden presentar situaciones que coarten, directa o indirectamente, las libertades y derechos de funcionarios y contratistas. Así mismo, es fundamental que la destinación de los recursos que se han asignado para la logística de la movilización en manera alguna vaya a terminar siendo funcional a los intereses de ningún aspirante a cargos locales.

Está en manos del Ejecutivo que los hechos sean coherentes con las palabras. Y que en ese propósito las marchas no hayan servido, al final del día, para alentar la perjudicial e indeseable división.

