La ciclorruta de la 7.ª

La intensa polémica que desató la decisión de la Alcaldía de Bogotá de imponer un carril para bicicletas en una de las vías más congestionadas de la ciudad deja ver, como lo hemos advertido aquí, que en asuntos urbanos la movilidad será uno de los temas que mayor atención demanden en la pospandemia.

Las críticas afloran por la manera abrupta como se tomó la determinación: aprovechando el encierro de los ciudadanos y habilitando un carril que beneficiara a miles de biciusuarios que prefirieron este medio al carro o el diezmado transporte público. Como era previsible, al entrar en las reaperturas, el tráfico regresó con el ímpetu de antes. De ahí los enormes trancones en la 7.ª y otros corredores viales. Los conductores enfocaron sus críticas contra el gobierno y, en particular, contra la alcaldesa Claudia López, quien reconoció haber aprovechado la coyuntura para sacar adelante propuestas que en otras circunstancias le habrían tomado años. Y los 80 kilómetros de ciclorrutas habilitados en estos meses son prueba de ello.



Más allá del debate entre carros y bicis, vuelve a quedar en evidencia que en materia de infraestructura se sigue a años luz. Van siete iniciativas sobre qué hacer en la 7.ª en cinco gobiernos. La más avanzada, un transmilenio que incluía ciclorruta y estuvo listo para ser contratado, terminó enterrada por decisiones judiciales y por la actual administración.



La ciclorruta actual ha mostrado ser una solución para miles de usuarios, lo cual es bueno, pero que quede claro: está lejos de ser el remedio ideal. Cualquier salida pasa por decir claramente a qué se le quiere dar prioridad en la 7.ª y cómo hacerlo, discusión que debe tener en cuenta a todos los afectados, incluidos los dueños de carro particular, que no son enemigos sino víctimas, como todos los ciudadanos, de no haber seguido a pie juntillas lo que hace dos décadas recomendaba el plan maestro de movilidad de Bogotá.

