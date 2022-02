La autopista Norte, una de las vías más importantes y estratégicas de Bogotá, adolece de males que no han podido superarse en sucesivos gobiernos. El mal estado de su malla vial, estaciones de TransMilenio que malograron el trazado y por las que hoy se mantiene una puja legal con la Administración, la alta congestión y otros males convierten a este corredor en una pesadilla permanente.

Construida en la década de los años 50, la autopista dio un paso importante en la conexión entre la capital y el norte del país. Pero sobre todo contribuyó a generar una creciente actividad comercial entre la gran ciudad y municipios vecinos, como Chía, Zipaquirá y Cajicá, entre otros.



Ha sido una vía clave para el desarrollo de Bogotá y, por lo mismo, no ha estado exenta de polémicas por el devenir que ha tenido. Hoy, sin duda, la Autonorte necesita la intervención urgente del gobierno. El deterioro de su red no se supera con parcheos caprichosos o dejar que siga pasando el tiempo sin que el contratista responda por la chambonada de las estaciones entre las calles 142 y 147 y que obligaron a modificar su trayecto. O que no exista autoridad que les ponga freno a los abusos del transporte intermunicipal, la botadera de escombros y el cuidado de decenas de ciclistas que circulan por ella el fin de semana.



Dicho esto, justo es reconocer que después de varios años –y no pocas peleas– la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) abrió el proceso para la licitación de una APP para su ampliación entre las calles 192 y 245. Algo que, como recordó la alcaldesa Claudia López, se había convertido en un clamor desde hace varios años, entre otras razones, porque ha sido Bogotá la que ha pagado, vía peajes, la ampliación de la 245 hacia el norte sin un retorno justo para la ciudad. Es un acto de justicia sacar la obra adelante. Pero en el entretanto, hay que redoblar los esfuerzos para que los males de hoy en la autopista Norte se puedan reducir al máximo.

