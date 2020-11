La atención poscovid

Mientras el mundo bordea 50 millones de infecciones y 1,25 millones de muertes confirmadas por el nuevo coronavirus, a la par que los rebrotes en Europa están a la orden del día y el país aporta a estas estadísticas 1,15 millones de casos y más de 32.500 muertes, lo claro es que la pandemia continúa su curso, sin un horizonte despejado para su finalización.

Y, aunque estas estadísticas son aliviadas por los llamados recuperados, que en el planeta ya casi son 33 millones, de los cuales más de 1 millón son colombianos, esto requiere una mirada más profunda al tenor de la dinámica epidémica. Para empezar, hay que decir que la enfermedad es asintomática o leve en aproximadamente el 80 por ciento de los casos y severa o grave en el resto, a lo cual se suma que –al menos en el país– cerca del 3 por ciento fallece, pero estos números no están tallados en piedra. De hecho, el subregistro mundial puede superar el 80 por ciento, lo cual quiere decir que la cantidad de afectados sería significativamente mayor.



Y es aquí en donde se exige poner la lupa, porque si bien se habla de recuperados –no todos–, dadas las proporciones, evolucionan de manera favorable, sin ninguna secuela, y hay elementos sustanciales para reconocer que no basta atender la fase aguda del covid-19, sino hacer seguimientos, incluso por varios meses.



Inicialmente considerada una enfermedad pulmonar, hoy se sabe que la infección por SARS-Cov-2 puede afectar todos los órganos que contengan receptores para este virus y que, en función de la intensidad de la respuesta inmunológica, el compromiso sistémico (de todo el organismo) puede ser frecuente no solo en los pacientes graves, sino también en algunos moderados.



Las investigaciones realizadas desde la aparición del virus han permitido definir que el covid-19 es una enfermedad heterogénea que varía de una persona otra, con síntomas tan diversos como fatiga, dificultad respiratoria y fiebre hasta compromisos digestivos, renales cardiacos, neurológicos y vasculares, solo para citar los más llamativos, aunándoles severidad por factores de mal pronóstico como la obesidad, la hipertensión, la diabetes y la edad avanzada, lo que ha hecho repensar la forma de atenderla, desde casi todas las áreas de la salud, la economía y hasta la ciencia social.

En tal sentido, la mayoría de las personas que se recuperan lo hacen entre 2 y 3 semanas después de los primeros síntomas. Sin embargo, una proporción que varía entre el 10 y el 50 por ciento puede presentar ‘covid prolongado’, clasificado como posagudo cuando dura entre 3 y 12 semanas, y crónico si sobrepasa este lapso.



Además, ya se habla de manifestaciones clínicas tardías –lo que en su conjunto se ha llamado enfermedad poscovid–, que empiezan a demandar asistencia interdisciplinaria en los centros hospitalarios.



No en vano, el Centro de Estudios de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario (Crea) sugiere, sobre soportes técnicos, la creación de las unidades poscovid (UPC), para atender a estas personas en el marco de la integralidad, que garantiza el sistema de salud, todo para atenuar la hiperendemia: un problema de salud nefasto.



EDITORIAL

