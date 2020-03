La 7.ª, ¿para quién?

‘Por fin’ parece ser la expresión generalizada cuando se anuncia que hoy se entregará la fase II de la peatonalización de la carrera 7.ª, llamada coloquialmente la vía insignia de Bogotá. Este nuevo tramo cubre una distancia que va de la calle 26 a la 13 (33.834 metros cuadrados), donde empata con el que ya se había construido años atrás. Un lustro tardó la obra, que hoy verá la luz del día. ‘Por fin’.

Como muchos otros proyectos, la 7.ª no escapó a obstáculos como la demora de los contratistas, las demandas y contrademandas, los sobrecostos y la parálisis durante varias semanas. Increíble que un trabajo como este haya tomado cinco años por todo lo acontecido a su alrededor. Apenas un poco menos de lo que, ojalá, se demorará el metro. Pero ‘por fin’ está concluido.



La peatonalización incluye nuevo mobiliario, arborización, materas, ciclorruta y un amplio espacio para que los ciudadanos disfruten de un lugar de encuentro, de esparcimiento, de compras. Similar a los miles de espacios que existen en las grandes ciudades del mundo, como portal del Ángel, en Barcelona, o la calle Florida, en Buenos Aires. La 7.ª luce hermosa. Los bogotanos la merecen. Pasó de ser una calle dominada por el tráfico y la contaminación a convertirse en un lugar para caminar y contemplar la ciudad. Y así debe permanecer; por eso los bogotanos pagan impuestos, porque quieren lugares para disfrutar.



Sin embargo, más se demoraron en anunciar su entrega que en verla invadida por la informalidad, el desorden y la arbitrariedad. La ciclorruta no se respeta, el mobiliario no luce, el espacio recuperado no lo advierte el peatón. El Instituto para la Economía Social (Ipes) ha anunciado que tomará cartas en el asunto, que habrá un pico y placa con el fin de que, de forma organizada, los informales puedan ejercer su labor. Para que tenga éxito, la 7.ª peatonal debe ser prioridad de la alcaldía. Esta vía no puede convertirse en otro San Victorino en sus épocas más aciagas.



EDITORIAL