Que para introducir la necesaria discusión sobre la justicia restaurativa el ministro de Justicia, Néstor Osuna, haya recurrido a un ejemplo que fue comidilla para el humor y algunas burlas en las redes no puede ser motivo para que dicho debate termine prematuramente.

Como ya se ha planteado desde estos renglones, la dura realidad de las cárceles del país, con un hacinamiento del 20 por ciento, es uno entre varios motivos para explorar alternativas en materia penal que les permitan a quienes acuden ante los jueces sentir que no hubo impunidad, al tiempo que se logra el objetivo de tener tras las rejas a menos personas, comenzando por aquellas que realmente representan un peligro para la sociedad. Aquí hay que añadir la eterna congestión en los despachos, en los que abundan casos que bien podrían resolverse por esta vía para abrirles paso a los procesos más críticos.



La justicia restaurativa no es algo nuevo en Colombia. De hecho, es el pilar de la Justicia Especial para la Paz. A diferencia del modelo tradicional, que se concentra en la sanción, su énfasis está en la restauración de los derechos de las víctimas. En Bogotá funciona desde 2016 una iniciativa basada en este paradigma dirigida a los jóvenes infractores. En ella ya han tomado parte alrededor de 6.000 integrantes de este grupo poblacional, con resultados alentadores: el nivel de reincidencia entre quienes han hecho parte del programa es de apenas 5 %, cifra bastante menor que la del 45 % en el caso de los jóvenes que pasan por los centros penitenciarios. En Medellín y Cali también se han implementado recientemente iniciativas similares, y ya fue elaborada una política pública nacional para combatir la delincuencia juvenil, que tiene este mismo enfoque.

Es más: a través de las figuras ya vigentes de la conciliación y la mediación, las víctimas de conductas delictivas como lesiones personales o inasistencia alimentaria, entre otros, hoy ya podrían optar por este camino, a la luz de la legislación vigente. Mención aparte merece el ejemplo utilizado por el ministro, pues pudo no haber sido el más indicado, a sabiendas de que hoy la gran mayoría de robos de celulares en el país son cometidos por bien estructuradas organizaciones delictivas, con tentáculos en varios países de la región, lo que implica, de entrada, obstáculos, comenzando por el origen de los fondos de la eventual reparación.



Situaciones específicas aparte, está claro que la justicia restaurativa es una alternativa a la mano, cuya promoción de forma más decidida puede tener efectos positivos para la administración de justicia en el corto plazo, y para mejorar la situación carcelaria en un contexto en el que son escasos los recursos para construir nuevos penales. Lo que procede ahora es un debate serio e informado sobre su alcance: si es posible incluir en su espectro delitos que hoy solo pueden tramitarse bajo el modelo de justicia retributiva vigente y qué tipo de condiciones adicionales habría que considerar para que las víctimas sientan que hubo justicia y se evitó la impunidad. Desde luego, cualquier paso que se dé en este sentido debe estar respaldado por una política sólida y robusta –que debe tener como referente casos exitosos como el de Bogotá–, pues en este campo tan sensible, en el que está en juego la credibilidad de la justicia, no puede haber margen de error.

