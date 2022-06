Justicia más digital

Impulsado por la pandemia, el imprescindible proceso de digitalización de la justicia colombiana entró en una dinámica en la que ya no hay vuelta atrás. Ese es, ni más ni menos, el sentido de la reciente aprobación de un proyecto de ley impulsado por el Gobierno y la Rama Judicial que convirtió en permanentes las disposiciones del decreto 806 de 2020, que en su momento reglamentó la utilización masiva de las audiencias virtuales en todas las especialidades de la rama.



En adelante, la norma en todos los procesos civiles y administrativos será la realización de audiencias virtuales. Y en los procesos penales, los jueces y magistrados, por iniciativa propia o por petición de las partes en el proceso, determinarán si la audiencia es presencial o virtual. Por la complejidad en la valoración de pruebas y testimonios en estos casos relacionados con la investigación de delitos, la Corte Suprema y otros operadores judiciales consideran que es vital realizar audiencias presenciales, sin que esto implique que por razones de seguridad o por dificultades insalvables en la toma de algunos testimonios la virtualidad no sea una bienvenida opción.

La digitalización en la justicia, como en todas las áreas de la vida moderna, es una necesidad vital para Colombia. Y por las restricciones que impuso el covid, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el gerente de la Rama Judicial, se vio forzado a acelerar un proceso que ya venía en marcha, pero que estaba lejos de haber despegado. Apenas hace un lustro, el número de audiencias virtuales no llegaba a las 10.000 al año. En el 2021 fueron 2’034.244, de las cuales 1’903.544 están disponibles, además, en grabaciones que pueden ser consultadas por los ciudadanos. Esas audiencias virtuales fueron claves, según datos de la Corporación Excelencia en la Justicia, para reducir el nivel de aplazamiento de audiencias en más de 7 puntos porcentuales en los últimos dos años. Esto porque al evitarse los desplazamientos físicos, incluso de personas presas, es menos probable el surgimiento de imprevistos que lleven a la reprogramación de diligencias.



Se trata de una tarea compleja que requiere todo el apoyo, tanto del Estado como de la sociedad. En este momento, por ejemplo, la adquisición y modernización de los equipos técnicos necesarios para la realización de las audiencias virtuales han alcanzado a 629 de las 2.134 salas judiciales contempladas en los planes de la Judicatura. El avance está en niveles del 29,47 %, y es clave que el gobierno que empieza el próximo 7 de agosto comprenda cabalmente la importancia de seguir apoyando, con los recursos necesarios, iniciativas como esta.



De la misma manera, se está avanzando en la digitalización de expedientes: en 2021 fueron llevados a repositorios virtuales accesibles para las partes 1’231.838 expedientes con más de 292 millones de folios.



La mejor justicia es la que es administrada de la manera más pública y sujeta al control de todos los ciudadanos. Las audiencias virtuales no solo aportan en ese cometido, sino que le imprimen a la administración judicial una celeridad y eficiencia que antes no se veían y que son fundamentales para recuperar la confianza de todos los colombianos.

