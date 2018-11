Juicio al ‘Chapo’

Se le llama ‘el juicio del siglo’ al que se inició en Nueva York al narcotraficante mexicano Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán. Se ha estado siguiendo paso a paso el drama judicial, como si se tratara de una serie de suspenso en vivo y en directo: se cuentan los pormenores de su prontuario como contando la balada de un bandolero legendario, se afirma que el principal cabecilla del cartel de Sinaloa llegó a ganar cerca de 14.000 millones de dólares, se discuten a fondo los 11 cargos por los que el Gobierno norteamericano busca procesarlo, se describen las minuciosas medidas de seguridad de los tribunales.

Y quizás la enorme atención que ha recibido el caso signifique que, en un giro perverso de las culturas occidentales, los jefes de los carteles del narcotráfico siguen siendo recibidos como íconos populares –bastará decir que internet se encuentra atiborrado de puestas en escena del proceso; bastará recordar, en Colombia, la reapertura del museo dedicado a la memoria del traficante Pablo Escobar–, pero también habría que interpretar el interés desbordado y la fascinación que produce la caída de un todopoderoso, y habría que notar que la guerra contra las drogas sigue siendo un tema divisorio en todos los países que la sufren en carne propia.



El juicio del ‘Chapo’, como la caída de Al Capone o la muerte sin gloria de Escobar, puede ser visto como el final de una fábula ejemplar, como el anhelo de que la moraleja sea que la vida del crimen –que en la ficción suelen verse llenas de adrenalina y de brillo y de excesos impunes– no es nada más que un atajo a la deshumanización y la violencia. Falta mucho por ver: si los abogados de lado y lado conseguirán que no se les desboque un caso de semejante tamaño, si los 12 jurados encontrarán creíbles las pruebas de la fiscalía, si Guzmán seguirá repitiendo que no colaborará ni se declarará culpable.



Pero no cabe duda de que el juicio ya es un hito en la interminable historia de la lucha contra el tráfico de drogas.



