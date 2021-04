Juego limpio

Sin duda fue vergonzoso y muy dañino para el fútbol profesional colombiano lo ocurrido este domingo en el partido en el que Boyacá Chicó derrotó 3-0 a Rionegro Águilas, que saltó a la cancha con apenas siete jugadores debido a un contagio masivo de covid-19. El encuentro tuvo que suspenderse por sustracción de materia en el minuto 79.

Hay que tener muy claro que esta situación fue consecuencia de una serie de desaciertos previos. Los directivos de los clubes aprobaron unas reglas –sin la participación de los jugadores– que desconocían las delicadas circunstancias sanitarias que supone jugar en medio de una pandemia y que obligaron a los equipos a afrontar una cantidad exagerada de partidos –para a su vez cumplirles a los poseedores de los derechos televisivos– en un marco temporal muy corto por la proximidad de la Copa América. Se había estipulado, además, que ante una emergencia los equipos podrían recurrir a su categoría sub-20, pero dicho torneo finalmente no se realizó.



A lo sucedido en Rionegro hay que sumar lo del partido entre Pereira y Medellín, disputado el martes pasado. Una demora en la entrega de las pruebas condujo a que cinco elementos del equipo matecaña jugaran contagiados del virus. Algo gravísimo. El local no cumplió con la obligación de hacer pruebas a su nómina cada diez días, y el partido se disputó a sabiendas de que no había resultados.



Ambos episodios tienen que llevar a replantear las bases de la competición. El camino no es un misterio: unas reglas de juego elaboradas con la participación de todos los involucrados, sobre todo los jugadores, bajo unos criterios que tengan claro que lo prioritario acá, por encima de cualquier otro incentivo, es la integridad de la competición. Y todo bajo la tutela de un Ministerio del Deporte con facultades suficientes para intervenir –de las que hoy carece– si se produce una situación límite como la de ayer. Se trata de que todos ganen para que el juego no se manche.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com