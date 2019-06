Júbilo ecuatoriano

Cinco años después de que Nairo Quintana ganara por primera vez para Suramérica un Giro de Italia, el vencedor de la segunda prueba más importante del calendario vuelve a ser un ciclista forjado en la cordillera de los Andes.



El de Richard Carapaz, la ‘locomotora del Carchi’ (por su región de origen, limítrofe con Colombia), en la ‘corsa rosa’ fue un triunfo histórico y brillante. Sin atenuantes. Ganador de dos etapas, con una actitud ofensiva de esas que empiezan a escasear en la élite del ciclismo, rodeado de un equipo que mostró un trabajo sólido y armónico, el ecuatoriano fue justo campeón.

Ojalá que este logro sirva para que en el país vecino se eche a andar un programa de formación y apoyo integral a los jóvenes pedalistas. Ahí está Colombia para que repliquen nuestros aciertos y no repitan nuestros errores. Cada vez queda más claro que en materia de talento estamos a la par. Y es que la cercanía entre ambos universos ciclísticos no solo es geográfica. De ahí que esta hazaña se haya vivido en Colombia de manera especial. La empatía fue grande, pues su historia de vida es casi idéntica a la de nuestros escarabajos, y una parte fundamental de su formación tuvo lugar en carreteras colombianas. Su apellido comenzó a sonar en 2015, cuando ganó la tradicional Vuelta de la Juventud.



Y fue justamente en esta época cuando Carapaz compitió en el país con Miguel Ángel López, el escarabajo más destacado en esta edición de la carrera italiana. Mejor joven y puesto 7.° en la general, su desempeño pudo ser mejor de no haber mediado varios episodios desafortunados, de esos que recuerdan que en este deporte, además de inspiración y condiciones, se requiere buena dosis de suerte. Su último impase cuando agredió al aficionado que lo hizo caer mostró, como lo consideró la organización, una reacción tan reprochable como humana y dejó abierto el debate sobre la necesidad de actuar para que el afán de protagonismo y visibilidad de los aficionados no termine por causarle un daño grave al deporte que tanto aman.



