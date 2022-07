Miles de jóvenes del país se enfrentan cada día a la misma incertidumbre: cómo acceder a una universidad pública o privada. No importa dónde se encuentren, sus historias se parecen: falta de recursos, abandono de las aulas, víctimas, ser madre cabeza de familia o porque sus circunstancias de vida cambiaron de repente y los han alejado del sueño de ser profesionales. Se estima que un 40 por ciento de muchachos se quedan por fuera de esta posibilidad cada año. Para rematar, la pandemia hizo que miles de ellos abandonaran las aulas universitarias.

Ante este panorama, resulta grato confirmar que desde algunos ámbitos del gobierno local las cosas parecieran mejorar. ‘Jóvenes a la U’, una estrategia implementada por la Secretaría de Educación de Bogotá, a través de la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología, Atenea, consigue hoy que en su tercera convocatoria más de 5.000 muchachos y muchachas tengan la posibilidad de ser elegidos para optar a un cupo en una universidad.



Basta ver los rostros de estos jóvenes y los de sus familias cuando resultan seleccionados para confirmar –una vez más– que la educación es y debe seguir siendo el mayor aliciente para una sociedad que quiere superarse a sí misma. Con este último listado de elegibles que se está llevando a cabo, el número de beneficiados podría llegar a 14.000, pues de las dos convocatorias anteriores ya hay 8.471 jóvenes que tienen acceso a educación superior gratuita, de todas las localidades de Bogotá.

Además de acceso, quienes logren este cometido recibirán un apoyo monetario semestral equivalente a un salario mínimo, con el fin de que puedan seguir adelante con su formación profesional. En total, el Distrito destinará este año para matrículas 502.000 millones de pesos.



‘Jóvenes a la U’ cuenta con el apoyo de los fondos de desarrollo local y con las mismas instituciones de educación superior, 43 en total, que brindan formación en los niveles técnico profesional, tecnólogo y profesional universitario. Para esta nueva adjudicación de cupos se presentaron más de 43.000 aspirantes, una señal de que, no obstante a todos los esfuerzos, aún falta mucho por hacer.



Pero bien vale la pena reconocer los alcances de esta iniciativa que privilegia especialmente a mujeres, a madres, a comunidades afros, indígenas y comunidad rom; a víctimas del conflicto armado o violencia de género, personas en discapacidad y a aquellos que están en Sisbén nivel A, B y C.



Cabe también mencionar iniciativas similares, como la Política de Gratuidad que adelanta el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación con el fin de garantizar la formación de muchachos en condición de vulnerabilidad y que reciben el pago del 100 por ciento de la matrícula.



Aunque algunos indicadores siguen siendo preocupantes, como la baja calidad, la deserción o la falta de rendición de cuentas en algunos casos, a veces también hay que ver el vaso medio lleno. Poder asegurar que jóvenes que antes veían lejana la posibilidad de labrarse un futuro mejor a través de la educación ahora lo lograrán es un gesto que hay que enaltecer. Y sin duda no ha sido fácil, pero ha valido la pena.

EDITORIAL