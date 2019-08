Johnson, rumbo al ‘brexit’

La inevitable llegada de la mañana del primero de noviembre tiene a los británicos, pero también a buena parte de Europa y, sobre todo, a los mercados, presas de la ansiedad. Como es bien sabido, el 31 de octubre es la fecha límite pactada entre la Unión Europea y el Reino Unido para lograr una salida negociada que no traiga tantos traumatismos, en especial para los británicos.

Todo se debe a las señales que ha dado el nuevo primer ministro, el exalcalde de Londres Boris Johnson. En lugar de insistir en la búsqueda de una hoja de ruta hacia una salida ‘blanda’, fruto de un consenso con los vecinos continentales, Johnson –quien fue uno de los principales promotores del brexit– ha dejado muy claro que su opción es la de la salida dura.



Al tiempo, le ha dado a su gobierno unos tintes muy similares a los ya vistos del otro lado del Atlántico con Donald Trump. Con discursos que parecen de campaña más que de un jefe de Estado, no ha dejado de apelar a las fibras nacionalistas, al tiempo que anuncia más policías, más inversión en infraestructura y menos impuestos como fórmula para el crecimiento económico. Todo lo anterior, basado más en cuentas alegres que en cálculos responsables.



El caso es que la comprensible incertidumbre frente a lo que podría ocurrir si Johnson, por ejemplo, persiste en su empeño de no pagar a la Unión los 43.000 millones de euros que le costaría a su país el divorcio, según los acuerdos hoy vigentes, o si no se logra una solución que evite el regreso de una ‘frontera dura’ entre las dos Irlandas que ponga en riesgo los acuerdos de paz del Viernes Santo.



Tal estado de ánimo no se reduce a una simple anécdota: la libra continúa su caída, y los mercados de capitales acumulan varios días de tormentas. Si esto es a falta de 90 días, lo que pueda estar ocurriendo cuando resten apenas horas es, con razón, de temer. Quedan tres meses para que, contra todos los pronósticos, despunte la sensatez. Para bien del planeta.