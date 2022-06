Hay hechos que golpean al país y a la sociedad, que por desgracia, por repetidos, parecen volverse lluvias de un mismo largo invierno. Y eso es lo que no tiene que suceder, en especial con los asesinatos de líderes sociales. Por el contrario, ante cada crimen tienen que ser mayores el repudio y la solidaridad generales.

Las cifras estremecen. Según Indepaz, este año, solo en estos cinco largos meses, van 82 víctimas. La última de ellas, Jesusita Moreno, de 60 años, llamada cariñosamente Tuta Moreno, valiosa y valerosa mujer afrocolombiana de San Juan, sur del Chocó, quien era una lideresa innata de la comunidad del corregimiento de Noanamá. Jesusita, corajuda y servicial, dedicó gran parte de su vida a trabajar por su pueblo, a ser la voz de sus inquietudes y dramas. Y no solo de ellos, sino de toda una región.



Ya se sabe que para las mafias de la minería ilegal y el narcotráfico –todo lo que se llame economías ilegales que desplazan, reclutan y extorsionan– son un estorbo los defensores de los derechos humanos, los líderes que buscan los caminos de la legalidad, los que quieren proteger y orientar a las comunidades.



Jesusita era una de ellas, de las mejores, que buscaba la tranquilidad de las gentes, que aliviaba angustias y los dramas de los desplazados. Era una esperanza para muchos. Ella entregó su vida por tan noble causa. No de otra manera se explica que cuando llevaba tres semanas en Cali, a donde llegó en procura de tratarse asuntos de salud, sicarios la hayan asesinado en la casa de uno de sus hijos, en el barrio La Floresta, el pasado 7 de junio.



Los asesinos de los líderes creen que sembrando cruces siembran miedo. El mejor homenaje a los valientes defensores caídos, aparte de que haya justicia, es no dejar solos a los demás, es decirles a los violentos que hay un Estado en todas sus manifestaciones, que hay protección para los ciudadanos y sus bienes. Gracias, Jesusita.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com

(Lea todos los editoriales de EL TIEMPO, aquí)