Con cerca del 56 por ciento de los votos, el domingo el economista Javier Milei fue elegido nuevo presidente de Argentina, cargo que asumirá el próximo 10 de diciembre, fecha en la cual se conmemorarán los 40 años del regreso de la democracia a este país.

La victoria del candidato de derecha, un outsider que se había convertido en ícono del ámbito digital y mediático no solo por su apariencia y sus propuestas polémicas, sino por los símbolos que adoptó, entre ellos una motosierra para prometer el recorte de la burocracia y el gasto público, resiste varias lecturas y abre un compás de espera. Puede decirse con certeza que su éxito es también una expresión de rechazo de la ciudadanía a dos décadas de gobiernos de la izquierda peronista, con el paréntesis de Mauricio Macri (2015-2019). Una época tras la cual es evidente el deterioro de la economía, con una inflación anual que supera el 140 por ciento y se ubica entre las más altas del planeta. La pobreza ha crecido, dos de cada cinco habitantes del país ha caído en ella, y al tiempo que crece la devaluación, se acumulan los escándalos de corrupción. La seguridad ciudadana es también, como en buena parte del continente, un dolor de cabeza cada vez mayor.

De ahí que no pocos analistas se hayan referido a cómo este sufragio terminó siendo una posibilidad para muchos de expresar un sentimiento de rabia y hastío con el statu quo, representado en Sergio Massa, el contendor de Milei en el balotaje, ministro de Hacienda de un gobierno que, como el de Alberto Fernández, ha tenido un desempeño poco más que lamentable, justo en el frente económico. Más allá de un apoyo a propuestas controversiales como el cierre del Banco Central, la reducción de ministerios de 18 a ocho, transformar radicalmente las políticas sociales proponiendo un giro a modelos que todavía se ven difusos y la prohibición del aborto, por solo mencionar algunas, gran parte del apoyo a Milei es un grito desesperado de una ciudadanía que coincide en que el peronismo no tiene cómo ofrecer un futuro que no esté signado por sus bien conocidas falencias.

Ojalá logre darle nuevos aires a una economía

en cuidados intensivos, pueda aglutinar nuevas fuerzas y prime la sensatez.

Ahora bien, la pregunta que el tiempo resolverá es si el remedio elegido podrá superar el complejo desafío. Como ha sido ya el caso en tantos otros países, ha salido victoriosa una figura lejana del ámbito político tradicional, que ha sabido seducir con un uso audaz de símbolos y códigos efectivos, para muchos también, efectistas. Una vez en el poder, Milei deberá vérselas no solo con un conjunto de desafíos monumentales, sino con el reto de acumular el capital político necesario para que esas promesas disruptivas se hagan realidad. De lo contrario, el fervor que lo llevó a la Casa Rosada, cuyo margen de paciencia es escaso, vivirá un efecto bumerán.

Por el bien de Argentina y de la región, es de esperar que el suyo sea el gobierno que, con audacia, sepa darle nuevos aires a una economía en cuidados intensivos y pueda aglutinar otras fuerzas: hoy su movimiento tiene apenas siete de las 72 curules del Senado y 38 de las 257 de la Cámara de Diputados para adelantar una transformación virtuosa, apoyada en un carisma singular. Y que en este proceso prime la sensatez y que aquellos nubarrones que han tenido a Argentina bajo la mirada expectante de los vecinos del continente sean oportunamente disipados en función de un pueblo que aspira a un mejor futuro.

