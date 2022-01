Ir un paso adelante

Las lluvias que se han registrado en buena parte del país en las últimas semanas, en una temporada que es habitualmente seca, han permitido que sean menos los reportes de incendios forestales, también frecuentes en enero, sobre todo en la región Andina.



Con todo, hay zonas en las que dichas precipitaciones no se han presentado y se ha generado resequedad en la vegetación. El caso más reciente ocurrió en el altiplano cundiboyacense, donde el sábado pasado, en la vereda Tominé del municipio de Guatavita, se desató un evento de este tipo que arrasó con 15 hectáreas de bosque nativo. Al parecer, habría sido consecuencia de una quema que se salió de control. A comienzos de este mes, una conflagración a gran escala redujo a cenizas vegetación y pastizales de más de 50.000 hectáreas del Parque Nacional Natural El Tuparro, en el departamento del Vichada.



Conocedores del tema han venido advirtiendo que una de tantas consecuencias de la crisis climática es el progresivo aumento de los incendios forestales y que zonas con cobertura boscosa que históricamente no habían sido vulnerables a esta amenaza hoy lo estén, a causa de los drásticos cambios en los ciclos de lluvias. A estos factores naturales hay que sumar a quienes con el propósito de quitarles terreno a los bosques naturales para dedicarlos a actividades ganaderas y agrarias aprovechan tiempos de sequía para dar inicio a quemas.

En lo inmediato, se deben recordar las medidas de precaución que no pueden faltar: evitar arrojar materiales susceptibles de generar fuego, como el vidrio; no llevar a cabo quemas previas a cultivos en zonas de alto riesgo y evitar al máximo fogatas en estas mismas áreas. Tales medidas van de la mano con el llamado a las autoridades locales a tener listos planes de contingencia y acudir a las herramientas –muchas ya en uso, como se vio en el caso de El Tuparro– que hoy aporta la tecnología, incluyendo los drones.



En el largo plazo, hay que ser claros en que este asunto obliga a ser menos reactivos y más preventivos. Para ello es fundamental una política nacional de prevención y manejo de incendios que permita afrontar esta realidad que ha estado siempre, pero que ahora representa un desafío mayor. Aquí hay mucho por hacer: urge contar con una estrategia que lleve a ir un paso adelante y actuar sobre los factores de riesgo; incorporar el conocimiento ancestral de las comunidades en relación con el fuego; estimular la generación de conocimiento que permita mayor eficacia para evitar, claro, pero también a para responder y al emprender la recuperación de los ecosistemas.



En suma, hay que conocer a fondo las causas de los incendios, la manera como la gente los ha utilizado en sus prácticas agrarias y, con base en esto, construir con aportes de todos acuerdos para proteger los bosques. Igual de importante es actuar eficazmente contra quienes en un modus operandi criminal queman a propósito la vegetación para apoderarse de esas tierras. El espíritu del proyecto de ley en este sentido que no logró salir airoso en la pasada legislatura debe animar pronto una iniciativa similar.

