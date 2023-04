Ir a la raíz del mal

El asesinato de líderes sociales y ambientalistas en Colombia es, por desgracia, una tragedia que no cesa. El domingo pasado, Domingo de Resurrección para los cristianos, fue asesinado por hombres armados que lo abordaron en el barrio La Paz de Cali Luis Alberto Quiñones. Había llegado a esa ciudad desplazado, luego de recibir amenazas como líder del consejo comunitario La Voz de los Negros, ubicado en el municipio Magüí Payán, Nariño. Quiñones era también miembro fundador de Pázame el balón, fundación que busca crear entornos protectores a través del fútbol y la educación en zonas de conflicto.

En su perfil de Instagram, esta valiosa iniciativa lo despidió con un mensaje que es universal para todos los que en Colombia han perdido la vida por jugarse la propia por su colectividad. Dice el contundente texto: “Las pérdidas de los liderazgos sociales van más allá que la ausencia física de la o las personas. Estas pérdidas impactan directamente a las comunidades con quienes trabajan y luchan mano a mano. Son una forma de violencia muy profunda que afecta directamente el tejido social que con tanto esfuerzo han reconstruido las comunidades que viven a diario en zonas de guerra. Esta forma de silenciar y romper lazos atemoriza y daña a quienes solo desean proponer alternativas de vida distintas”.

Hay algo claro: las condiciones objetivas que alimentan el flagelo de los asesinatos de líderes sociales persisten en Colombia. El fenómeno no cede, no obstante las medidas tomadas por los tres gobiernos que han tenido que enfrentar el grave problema. Con Quiñones, ya son 42, según Indepaz, las muertes este año. En lo que va del mes han asesinado a seis de ellos. Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc se contabilizan 1.450. Y es muy doloroso constatar que cuando el tema sale a flote, la discusión no es sobre qué hacer para desactivar esos factores que alimentan el riesgo –ausencia estatal, auge de economías ilegales y corrupción–, sino que se concentra en un inútil intercambio de señalamientos contaminados por las tensiones políticas del momento. Pulso que parece no tener fin y que pocas esperanzas trae a quienes en los territorios siguen firmes en la defensa de lo colectivo.

A estas alturas debería estar claro que este desafío trasciende las ideologías y toca los pilares de la convivencia en democracia. Los mencionados factores que crean las condiciones para que los liderazgos sociales sean perseguidos por los criminales nadie los discute. Por eso, para contrarrestarlos, urge que imperen las instituciones, que el Estado tenga el monopolio de las armas, que se revise y se reformule la estrategia destinada a proteger a estos colombianos en riesgo y que se garantice la provisión de bienes y servicios básicos, incluido el de la administración de justicia. Si no se actúa sobre esas variables, todo lo que se haga tendrá un efecto muy limitado.

Entre tanto, como si no fueran suficientes las amenazas que padecieron en vida, la memoria de cada líder asesinado debe enfrentar ahora una nueva: que la tragedia que terminó con su existencia se convierta en paisaje. Y no, como tiene que ser, en semilla y luz para su gente. Y en repudio y medidas para que no se repita.

