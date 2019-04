Invitación a un acuerdo

La discusión en torno a la decisión del presidente Iván Duque de objetar seis artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz es el gran hecho político de lo que va corrido del año. Por razones que saltan a la vista y tienen que ver, sobre todo, con la forma como este suceso ha vuelto a amalgamar posturas a favor y en contra del acuerdo entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc. El mismo que permitió el final de un conflicto armado de más de sesenta años.

De entrada hay que recordar que este es un logro excepcional y muy meritorio de nuestra sociedad que, como lo hemos reiterado desde estos renglones, debe protegerse a toda costa. También es necesario velar para que lo firmado se haga realidad de la mejor manera posible. Importa, así mismo, valorar la manera como se ha dado el debate en torno a la decisión presidencial: señal de que dos pilares de una democracia, la separación de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, gozan de buena salud.



Dicho lo anterior, hay que dar cuenta, igualmente, de una realidad atada a este proceso: el triunfo del No en el plebiscito en el que se puso a consideración de los colombianos el primer acuerdo alcanzado, el firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016. Este resultado arrojado por las urnas dio pie a negociaciones entre el Gobierno de entonces y representantes de quienes promovieron la opción ganadora. De ahí salió, tras nuevas rondas con las Farc, el acuerdo del teatro Colón. No obstante, este no logró satisfacer a quienes estaban en la orilla opositora.



Tiempo después, llegada la hora de elegir al sucesor de Juan Manuel Santos, Iván Duque fue el ganador. El actual mandatario recogió buena parte de las banderas de quienes en su momento se opusieron al acuerdo de Cartagena. En campaña, Duque habló de hacerle ajustes al acuerdo, reiterando, contra temores reinantes, que su intención no era hacerlo trizas. Las objeciones a la mencionada norma fueron el mecanismo que el Presidente juzgó oportuno y necesario para llevar a cabo dichos ajustes.



Todo esto nos lleva a resaltar una coyuntura muy particular, y es la oportunidad de que la discusión de las objeciones en el parlamento, en lugar de acentuar la polarización, transite por las vías del entendimiento. Lo aconsejable es interpretar lo que está ocurriendo como un momento decisivo en el que solo seis asuntos puntuales impiden que la columna vertebral del proceso de paz, la JEP, funcione sobre un consenso político.



Una revisión de las objeciones presidenciales permite hallar seis oportunidades de entendimiento. Conviene recordarlas: quién será el principal actor para reparar a las víctimas; que la JEP no admita colados ni facilite que delincuentes sin vínculo con la guerrilla eludan la justicia ordinaria; hasta qué punto puede esta detener sus acciones cuando de por medio está que un procesado se haya postulado a la JEP; si la sección de revisión del tribunal de paz está o no facultada para practicar pruebas en casos de pedidos de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo; la renuncia a la acción penal cuando se trata de delitos de lesa humanidad, y, por último, las limitaciones para que personas que no fueron combatientes de las Farc o familiares de estos eviten la extradición solo por haber acudido a la JEP. A esta lista se deben añadir tres tópicos más, que conforman el proyecto de acto legislativo anunciado por el Presidente: el narcotráfico como delito conexo con los delitos políticos, exclusión de delitos sexuales contra menores y la pérdida de beneficios a quienes delinquen.



El llamado es a dejar de lado los dogmatismos que impiden siquiera escuchar a la contraparte para, con cabeza fría, tener la claridad que demanda poder valorar esta singular oportunidad. Gobierno y oposición están, entonces, a tiempo para que la decisión del Congreso sea resultado de haber identificado puntos de encuentro y no termine acentuando la polarización. No puede entenderse este esfuerzo como un ejercicio de suma cero en el que hay un solo ganador, a costillas de las pérdidas del otro. Al contrario, se trata, de nuevo, de invitar a deliberación, a construir sobre lo que hay en común, y para ello se debe tener presente que ninguno de estos cambios pone en tela de juicio ni el espíritu ni el accionar de la JEP. Las modificaciones para hacer más robusto el acuerdo son bienvenidas y, como la misma Corte lo dijo, no van en contravía de la paz.



El espectro de los posibles términos del acuerdo que se propone es muy amplio, pero lo clave, reiteramos, es que permita pasar la página y que todos los esfuerzos se concentren en la implementación del acuerdo. Esto es, en la necesaria y urgente construcción de una paz estable y duradera.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com