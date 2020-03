Inseguridad en la Sabana

Alta preocupación ha generado un reciente informe de este diario sobre la ola de inseguridad que viene azotando varios municipios de la sabana de Bogotá. Pero lo que más impresiona es la forma violenta como atacan estas bandas de delincuentes: asaltando viviendas, amordazando y amenazando a sus víctimas y saqueando todo lo que encuentran a su paso.

Los episodios conocidos aterran. Se trata de criminales que merodean cerca de las residencias, estudian a sus víctimas y escogen fecha y hora precisas para actuar. Entre enero y febrero de 2019 hubo 416 casos. Este año, en ese mismo lapso, van 311. Una reducción que, si bien alienta, no deja de preocupar. Sobre todo porque la gran mayoría de los municipios no cuentan con suficientes policías y porque se teme que exista un subregistro.



Entre las poblaciones más afectadas están Soacha, Mosquera y Facatativá, pero también Chía y Cajicá. Y no se trata solo del asalto en residencias: el hurto a personas y el homicidio son otras modalidades que presentan poca reducción en los primeros meses del 2020. Por estos hechos, según la misma Policía, este año van más de 900 capturas y 27 bandas desarticuladas. ¿En dónde están todos estos delincuentes?



La Gobernación de Cundinamarca ha anunciado varias estrategias para enfrentar la inseguridad. Entre otras, se ha hablado de tener un helicóptero tipo halcón –como existe en Bogotá– y drones que vigilarán amplios sectores de la Sabana. Cualquier esfuerzo que se haga (como ya se hizo con el acuerdo para evitar el consumo de drogas ilícitas y licor en entornos escolares) merece ser respaldado. Pero la gente se sentiría aún más segura si se incrementara el pie de fuerza policial y se impulsaran de manera decidida y estratégica los frentes de seguridad.



No hay que dejar que la delincuencia se apodere de una región que por décadas padeció el embate de la guerra y ahora está en alerta ante asaltantes bien organizados.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com