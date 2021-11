Inquietudes de líderes

Una vez al año, la reconocida firma Cifras y Conceptos entrevista a un poco más de 1.500 líderes de todo el país para conocer sus percepciones sobre cómo va Colombia. La más reciente entrega de este panel de opinión fue dada a conocer hace pocos días, y varios aspectos de sus resultados llaman la atención.

Hay que comenzar por el lugar que ocupa la necesidad de una reforma de la salud como prioridad en lo social. No obstante los logros recientes al enfrentar la pandemia, los líderes saben que una reforma que subsane los males del actual sistema –y que se traducen en trabas y demoras inaceptables– no puede postergarse más. Así mismo, llama la atención que las tres instituciones que menor confianza les inspiran sean, en su orden, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y el Congreso.



No menos preocupante es que los líderes consideren que evitar un fraude en las elecciones del próximo año sea el principal desafío político del país. Y es que si algo se ha mantenido a salvo de los vientos contrarios que ha tenido que enfrentar la institucionalidad colombiana es el sistema electoral. Este resultado ha de ser tomado como un campanazo tanto para la Registraduría y su actual cabeza como para los propios candidatos, que en esta materia no pueden jugar con candela. Reducir la desigualdad y crear nuevos puestos de trabajo para disminuir el desempleo son otros dos asuntos que también preocupan.



Antes que desestimar lo que esta radiografía muestra, todos los interpelados deben reaccionar con una actitud humilde, receptiva y constructiva. Las alarmas son para reaccionar y evitar escenarios peores. Como ocurre con la crisis climática que amenaza al planeta tierra, todavía estamos a tiempo de robustecer la credibilidad de nuestro sistema democrático con los mecanismos que este ofrece, como tanto se ha reiterado.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com