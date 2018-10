Inpec: urge actuar ya

Cada vez que se produce un escándalo de corrupción en una cárcel del país se vuelve a poner sobre la mesa la pregunta de qué hacer con la institucionalidad penitenciaria, que comprende el Inpec y la Uspec, pero especialmente con el primero. El problema pasa porque días después, algún otro hecho obliga a redirigir los reflectores y la discusión queda relegada, sin que se tomen decisiones que hoy, está muy claro, son urgentes para ponerle coto a la corrupción que campea en este ámbito.

Ahora se vuelve a abordar el asunto luego de la captura, la semana pasada, del mayor Luis Francisco Perdomo, director de la cárcel La Picota, cuando, según la Fiscalía, recibía un soborno a cambio del cual le daría trato preferencial a un recluso, el extraditable José Bayron Piedrahíta.



El hecho no es de poca monta, toda vez que se trata de la persona a cargo del principal centro carcelario del país. Y no es el primer caso de un director de una cárcel puesto tras las rejas, acusado de corrupción: Roberto Antonio Sandoval, del centro penitenciario Camilo Torres de Magangué, Bolívar, ya había sido puesto a buen recaudo en diciembre, también señalado de cobrarles a los reclusos para garantizarles condiciones mínimas en la prisión.



Lo ocurrido sirvió para que afloraran viejas denuncias acerca de la existencia de tarifas fijas impuestas por miembros corruptos de la institución para hacerse los de la vista gorda frente a todo tipo de anomalías, en particular el ingreso a los penales de elementos prohibidos, además de permitir visitas en horarios distintos de los autorizados, así como la realización de fiestas y bacanales en los pabellones.

La situación del Inpec es muy compleja y requiere esfuerzos contundentes. Hay que recordar que este cuenta con 73 sindicatos, que les permiten a sus miembros disfrutar de fuero sindical y acceder a prebendas como los permisos. El problema es que lo hacen con tal frecuencia que un derecho se convierte en una herramienta para sus abusos. Según un informe de la Contraloría, en los últimos tres años, el tiempo sumado de los permisos solicitados por los funcionarios equivale a 310 años. Los lugares de reclusión, salvo contadas excepciones, no están cumpliendo su deber de resocializar sino todo lo contrario, a la luz de la manera como se ha disparado la cantidad de detenidos reincidentes. El hacinamiento del sistema penitenciario colombiano también es vergonzoso: hoy llega al 49,3 %.



Que este nuevo episodio desencadene una discusión que, por fin, conduzca a decisiones de fondo, comenzando por la misma liquidación del Inpec, si es necesaria, para construir una nueva institucionalidad libre de los males que hoy carcomen el instituto. Lo que se haga debe apuntar a aspectos estructurales, incluida la búsqueda de sanciones a los delincuentes más efectivas para su resocialización que la reclusión intramural. También se tienen que examinar seriamente los pros y los contras de otras alternativas planteadas, como la de recurrir a privados para la gestión de algunas cárceles o a la misma Policía. Todo habrá que evaluarlo para pasar pronto a unas acciones que ya no dan más espera.



