Inocentadas todo el año

Muchos asuntos ligados a la pandemia de covid-19 son todavía motivo de controversia. Pero hay uno que genera enormes y sólidos consensos. Es el de cómo los cambios que trajo consigo el coronavirus pulverizaron las barreras que separaban la vida pública de la privada, sobre todo en lo que concierne a los personajes del ámbito político.

Ellos, tan versados en múltiples campos, dejaron claro que aún no lo son en uno cada vez más determinante: el de saber en qué momento abrir y cerrar el micrófono y la cámara de las plataformas de reunión virtual. Y es que lo que no han logrado temibles organizaciones a lo largo de nuestra historia republicana –poner a temblar los cimientos de la institucionalidad– lo consiguió con creces esta característica común en todas las plataformas de reunión virtual. No es exagerado plantear, hoy 28 de diciembre, que el futuro del país depende en buena medida de que en lo que resta de aislamiento los funcionarios sepan ser dueños de sus silencios virtuales, dándole un uso ejemplar y patriótico a la funcionalidad de cerrar micrófono y desactivar cámara.



Que lo diga la senadora Angélica Lozano, a quien el país hoy la recuerda mucho más por su célebre insulto proferido extramicrófono –activado– a sus colegas de la comisión primera, que por cualquier otra de las iniciativas que ha defendido en más de diez años de vida pública. O su colega, Paloma Valencia, que bien pudo haber motivado una nueva edición revisada y aumentada para tiempos de pandemia de la ‘Urbanidad de Carreño’ por sus frecuentes despistes que convirtieron, por momentos, las sesiones virtuales del Senado en un capítulo del ‘Gran Hermano’. Ahora bien, es claro que la idea de desempolvar el recordado manual ya estaba en ciernes desde cuando el senador Fabián Castillo profirió un insulto similar –y, a la larga, precursor– en junio. Y seguramente tomó fuerza cuando, de repente, la totalidad de los diputados de la asamblea del Tolima tuvo el ¿gusto? de acompañar al secretario de Ambiente, Fredy Torres, a su ‘spa’, donde tenía lugar su sesión semanal de depilación con cera. Que la salud y el bienestar son prioridad también lo dejó claro el representante Edward Rodríguez, quien supo llevar al límite el concepto del teletrabajo cuando asistió a una plenaria de la Cámara de Representantes mientras trotaba en un parque bogotano.

La barrera que separaba la vida pública de la privada de los personajes públicos se ha pulverizado por causa de la nueva realidad FACEBOOK

TWITTER

Un micrófono indiscreto y activado fue el responsable de registrar el regaño de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a su secretario de Seguridad, Hugo Acero. Otro de similar talante fue el que registró al presidente, Iván Duque, preguntando si la “vieja esa” –Aída Avella, vocera de la oposición– ya había terminado su intervención en la instalación del Congreso.



Quedan para la posteridad otras metidas de pata de este año: el gol al coronavirus en la voz de William Vinasco, la alusión de María Fernanda Cabal al covid-19 como “una gripa que no mata a nadie”, la solicitud de extradición de Aída Merlano de la que acusó recibo Juan Guaidó, la declaración de prioridades del fiscal general, Francisco Barbosa, después de su polémico viaje a San Andrés –“primero soy padre que fiscal”–, entre muchas otras. Estas sí, con los micrófonos y las cámaras debidamente activados.



EDITORIAL

editorial@eltiempo.com