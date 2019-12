Innovación con regulación

Un fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el marco de un proceso por competencia desleal, en el que ordenó el cese de operaciones de la popular aplicación Uber, revivió, a pocos días de terminar el año, el necesario debate sobre cómo armonizar regulación e innovación.

Como han coincidido numerosos expertos, la medida del ente regulador, vista a la luz del rigor jurídico, no resiste mayor reproche. Pero dadas las implicaciones y el contexto de la decisión, es válido continuar la discusión en un plano mucho más amplio.



Este es el de la irrupción en los últimos años del concepto de economía colaborativa, de la mano de otros tantos –incluso algunos que han sido bandera del actual gobierno– que les ponen nombre a nuevos campos de la economía y, en general, a nuevas maneras de concebir el consumo de ciertos bienes y la prestación de otros servicios en campos como el turismo, el entretenimiento y, como en este caso, el transporte.



La entrada de los teléfonos inteligentes, la cada vez mayor cobertura de las redes de transmisión de datos de alta velocidad y el hecho de que ya son minoría los colombianos sin acceso a uno de estos dispositivos, ha dibujado un nuevo escenario en el que han surgido opciones disruptivas en forma de aplicaciones. Los nuevos actores que han generado comprensible inconformismo entre quienes por mucho tiempo han prestado algunos de los servicios mencionados. También, y con razón, entre aquellos consumidores que, aunque dispuestos a dar el salto tecnológico, exigen que el Estado haga presencia a través de la vigilancia y el control, pues está claro que innovación y óptima autorregulación no vienen de la mano.

El asunto que preocupa es que el escenario descrito no es nuevo. Ya ha pasado más de un lustro con ese estado de cosas en el que han sido reiterativos los llamados a que el Estado, mediante una concertación entre todos los involucrados, construya una reglamentación que dé cuenta de la llegada de los nuevos actores y, sobre todo, las nuevas lógicas del mercado, que permita su funcionamiento, no solo garantizando condiciones de igualdad, sino también –y muy importante– el respeto de las normas vigentes en materia laboral y de protección al consumidor. Han sido reiterados los llamados, incluso desde estos renglones, para que superen obstáculos e inercias. Esto incluye también sortear el obligado paso por las arenas movedizas que suponen los intereses políticos aquí en juego.



Avanzar en este sentido no puede limitarse a un decreto de un ministerio. Lo primero es una política de Estado que deje claro un norte en esta materia y una hoja de ruta precisa, minuciosa y rigurosa, algo que en el último tiempo ha faltado. Y es que en esta materia han sido más los esfuerzos aislados, sin la suficiente armonización e incluso en ocasiones en direcciones contrarias. Partiendo de la base de que la economía colaborativa llegó para quedarse, urge entonces que el Estado haga la tarea que le corresponde para beneficio de todos. No es más.

EDITORIAL

editorial@eltiempo.com