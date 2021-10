Infierno en Guayaquil

Es realmente grave y aterradora la situación del sistema penitenciario de Ecuador. Un violento motín que tuvo lugar el miércoles en la cárcel del Litoral, en Guayaquil, con saldo de 116 muertos y 80 heridos, tiene al país vecino sumido en la consternación e intentando buscar alguna salida, distinta a la cada vez más desgastada declaratoria del estado de emergencia, para que los penales dejen de ser los infiernos en los que hoy se han convertido.

Y es que las cifras son escalofriantes: los muertos en motines ya son más de 300 este año, las autoridades no logran asumir el control pleno de los diferentes centros de reclusión que hoy son campo de batalla permanente entre bandas dedicadas al narcotráfico. La escalofriante barbarie ha llegado muy lejos: por lo menos seis de las víctimas del Litoral fueron decapitadas. En otros episodios, fueron tristemente célebres los videos grabados con celulares en los que victimarios exhiben, cual trofeo de guerra, partes desmembradas de los cuerpos de sus víctimas. Pistolas, revólveres, fusiles, pero también machetes y motosierras alimentan estos festines macabros frente a los cuales la guardia penitenciaria las más de las veces se ve impotente, pues por ley no puede valerse sino de armas no letales.



El hacinamiento agrava aún más las cosas: el sistema cuenta con capacidad para 30.000 internos, mientras que el número de privados de la libertad roza los 40.000. Expertos señalan como una de las causas del problema que los jueces prefieren ordenar detenciones intramurales ante la alta probabilidad de que los sindicados no vuelvan a comparecer en las instancias posteriores del proceso.



Sin duda, se trata de un síntoma grave de un problema con raíces muy profundas que se extienden mucho más allá de las cárceles. Como parece ser, por desgracia, la constante en el continente. De ahí que no sea descabellado apuntarle a una solución fruto de la cooperación internacional y el trabajo entre Estados. Lo urgente es detener ese infierno.

EDITORIAL