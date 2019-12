Un momento amargo vive el primer mandatario de Estados Unidos. Incluso si se da como un hecho que Donald Trump será absuelto en el Senado en el juicio de destitución que fue aprobado por la Cámara de Representantes, su biografía tendrá, por siempre, ese lunar de haberse convertido en el tercer presidente en toda la historia del país del norte en ser sometido a un impeachment como el de Andrew Johnson (1868) y Bill Clinton (1998). Y eso, para un jefe de Estado tan celoso de su imagen y de su estándar de éxito, constituye una humillación mayor que probablemente ni siquiera podrá ser paliada por el hecho de que logre la reelección.

Queda claro, y esa es una de las grandes lecciones que deja este proceso, que en ese país nadie está por encima de la ley, ni siquiera un mandatario tan poderoso como Trump, y que el sistema de pesos y contrapesos diseñado por los padres fundadores de esa nación funciona debidamente cuando se trata de controlar los delirios de grandeza de alguno de los poderes públicos.



Los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, aunque son de naturaleza política, toman especial relevancia por ser el que viene un año electoral y que, en el caso del primer artículo, tiene que ver con pretender sacar beneficio personal de su posición dominante al presionar indebidamente a su par ucraniano, Vladimir Zelenski, para que investigara a Joe Biden, quien es uno de los más firmes aspirantes para ser el rival demócrata en las elecciones del 2020. Es decir, intentar sacar beneficio propio a cambio de descongelar una ayuda militar.

El artículo de obstrucción se relaciona con que Trump habría instado a sus funcionarios a no colaborar en la investigación de la Cámara, y en ese sentido algunos de ellos no rindieron testimonio ante las comisiones citantes.



Así, si para los demócratas Trump estaría poniendo en riesgo la democracia y amenazando las instituciones, para los republicanos los estándares de la acusación son extremadamente bajos y esos señalamientos no son suficientes como para intentar destituir a un mandatario.



Pero, en el fondo, todo lo que sucede no se puede entender si se pierde de vista que el año que viene, en noviembre, hay elecciones y que ante la muy probable absolución del mandatario se busca restarle popularidad e impacto a su campaña de reelección, en vista de que los precandidatos demócratas hasta ahora no parecen convencer del todo la retina del electorado. Mucho más cuando el país goza de buena salud económica, un elemento que juega a favor del republicano.



El siguiente capítulo de esta historia debería ser la entrega de los cargos al Senado, para el juicio formal desde el 6 de enero, por la líder demócrata de la Cámara, Nancy Pelosi. Ella, que se ha convertido en la ‘bestia negra’ de Trump y ya le ha ganado varias batallas, ha dejado deslizar la posibilidad de que no lo hará hasta tanto los republicanos, que son mayoría en el Senado, otorguen a la oposición las garantías de un juicio político justo. Un dolor de cabeza más para un Trump que se ha visto desatado en sus redes sociales.



