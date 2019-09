Huelga por el clima

Es loable y esperanzador el papel que están tomando los movimientos sociales para enfrentar las ya visibles y extremas consecuencias de la crisis climática.

En agosto del año pasado, la joven sueca Greta Thunberg se sentaba sola ante el Parlamento sueco para comenzar su ‘huelga escolar por el clima’. Trece meses después, el viernes pasado, su iniciativa de ‘Viernes por el futuro’ (Fridays for Future) logró movilizar a 4 millones de personas en 156 países.



El clamor por acciones inmediatas para combatir el cambio climático tomó una fuerza histórica entre marchas, pancartas y consignas. Los jóvenes lideraron la jornada en ciudades como Sídney, Nueva York, Yakarta, Nairobi, Ciudad de México o Berlín. Su causa es simple: presionar a los líderes globales para adoptar medidas drásticas que reviertan la tendencia en el aumento de la temperatura global y se frene la quema de combustibles fósiles. En definitiva, buscan que se garanticen condiciones favorables para las futuras generaciones.



El Acuerdo de París de 2015, aunque ratificado por 185 partes de la convención de la ONU para el Cambio Climático, no ha logrado tal compromiso político para que se materialice lo acordado y así se limite el aumento de la temperatura a 1,5 °C respecto a los niveles preindustriales. La comunidad científica tampoco ha conseguido persuadir a los tomadores de decisiones, y justo en medio de esa inmovilidad se han levantado voces como las de la joven Thunberg, acompañada ahora por millones de adolescentes, trabajadores y ambientalistas.



Sus acciones no pueden caer en saco roto. Por eso, hoy precisamente, cuando comienza la Cumbre de la ONU por el Clima, en Nueva York, se espera que la antesala de protestas pueda acelerar los compromisos internacionales. Durante la semana, cerca de 5.000 actos en diferentes países continuarán en las calles para recordarles a los mandatarios que el tiempo se agota si se quiere estabilizar el ya afectado sistema climático con temperaturas extremas, eventos impredecibles, deshielo de los polos, aumento del nivel del mar, cambio en los regímenes de lluvias y sequías, entre otros impactos.

Junto con las protestas, esta semana también se divulgó un video de Greta Thunberg y el reconocido escritor y activista George Monbiot, que también tiene el potencial de convertirse en una consigna clave del movimiento global. Se trata de un llamado para que se vote por políticos que sí cumplan sus compromisos climáticos, se priorice la inversión en conservación y restauración de los ecosistemas, y se corten los subsidios a la industria de petróleo y gas. Priorizar las soluciones basadas en la naturaleza es, sin duda, un camino en el que Colombia tiene todo el potencial para darle un giro a su desarrollo y generar beneficios sociales.



Las protestas son justo eso: un primer paso para desencadenar otras acciones como cambios en hábitos de consumo y comportamiento, así como una descarbonización de la economía. Los reclamos y las exigencias de jóvenes de todo el mundo con cada huelga son un llamado para que esa transición a la sustentabilidad ocurra ya.



EDITORIAL

