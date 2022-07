Hora de reglamentar

La semana pasada el diario británico The Guardian, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), The Washington Post, la BBC y el diario francés Le Monde, entre otros medios, publicaron una serie de reportajes basados en el contenido de 124.000 documentos internos de la empresa Uber. La investigación recoge comunicaciones, mensajes confidenciales y correos electrónicos que describen deleznables prácticas y reprochables ejercicios de cabildeo en la estrategia global de esta famosa plataforma de transporte.



(También le puede interesar: El Dique y La Mojana)

Los llamados “archivos de Uber” describen tácticas de presión política y relaciones públicas, bordeando en la ilegalidad, desarrolladas en varios países europeos como Francia, Bélgica, el Reino Unido, España, Italia, Rusia, Países Bajos y funcionarios influyentes de la Unión Europea. Estas actividades, que incluye la ayuda secreta del entonces ministro y hoy jefe de gobierno francés, Emmanuel Macron, se llevaron a cabo entre 2013 y 2017, cuando la aplicación desplegaba una estrategia de expansión global que cubrió más de 40 países de todo el mundo.



La investigación periodística señala prácticas similares en muchos países, impulsadas desde los máximos niveles ejecutivos de la compañía, para empujar el rediseño de las normas locales que regulan el transporte público tradicional. Lo cierto es que aún no se encuentran en esos documentos referencias directas a que estas estrategias de cabildeo político se hayan ejercido, puntualmente, en la jurisdicción de Colombia.

No obstante, la problemática que Uber quiso abordar con prácticas condenables y muy cuestionables éticamente es muy parecida para muchos países. Las plataformas digitales de transporte individual han creado una disrupción de los marcos legales que gobiernan la prestación de este servicio público fundamental y que incluyen actores tradicionales como los taxistas.

La problemática que Uber quiso abordar con prácticas condenables éticamente es muy parecida para muchos países. FACEBOOK

TWITTER

En el caso particular colombiano, estas apps de movilidad han entrado a satisfacer una demanda vía digital, que se traduce en disponibilidad de conductores y servicios, tal como ocurre en varias latitudes del planeta. Además, de acuerdo con investigaciones de Fedesarrollo, estas plataformas, sumando a las de domicilios y mensajería, jugaron un rol vital en la generación de ingresos de decenas de miles de ciudadanos en medio de la pandemia y la reactivación. Sin embargo, hoy sus operaciones siguen por fuera del control normativo y en un limbo jurídico.



El viernes pasado, la Superintendencia de Transporte anunció una multa de 1.700 millones de pesos a las empresas Cabify, Didi y Beat, competencia de Uber, por incumplimiento de las normas. No podía ser de otra forma, en virtud del marco legal vigente. Pero mientras que en otras partes del mundo las legislaciones se adaptan a los cambios de la era digital, Colombia aún no encuentra la fórmula de avanzar en una reglamentación justa y sensata con todos los actores en juego. Esto porque no se puede desconocer que se debe buscar la manera de escuchar al gremio de los taxistas y de equilibrar la cancha ante sus legítimas preocupaciones.



Una regularización adecuada cobijaría tanto las operaciones de las plataformas como las condiciones de sus colaboradores, así como el pago de impuestos. La disrupción debería darle paso a una normalización sujeta a medidas nuevas, necesarias y estrictas.

EDITORIAL