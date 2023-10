Hora de prevenir

Cuando una amenaza contra el bienestar, la salud o la vida de la población asoma la cabeza, más allá de generar alarmas indebidas y de plantear cataclismos inexistentes, lo que la situación exige es actuar con certeza en un marco de prevención que armonice de manera objetiva con el riesgo. Eso no significa darle la espalda y esperar a que los daños se consoliden.

En ese contexto, es imperativo tratar el tema del fentanilo en el país. Si bien sus efectos por uso indebido son devastadores en otras latitudes, lo que se aprecia a nivel interno es que apenas dan señales de su malintencionada presencia, lo que configura un escenario propicio para desplegar acciones integrales que impidan su crecimiento y desborde.

Aunque el temor resulta natural ante noticias que dan cuenta de incautaciones –que merecen todo el reconocimiento–, lo cierto es que la mayoría de ellas obedecen al desvío delictivo de ampollas de esta sustancia que se utiliza para uso clínico, en unas circunstancias que permitirían, de manera efectiva, controlar estos procesos a partir de una vigilancia rigurosa sobre la cadena de dispensación de este medicamento, bajo la premisa de que sus beneficios en espacios hospitalarios no deberían afectarse por estos controles.

Para la muestra está que, según reportes oficiales, el año pasado se decomisaron 1.439 dosis, y en lo que va corrido del 2023 esta cifra no ha sido superada, aunque no dejan de inquietar las apariciones de la sustancia en las noticias de esta semana, que dan cuenta de una ‘pérdida’ de 20 ampollas en el Hospital San Juan de Dios de Cali, a lo que se suma que de acuerdo a los registros epidemiológicos del país, en los últimos tiempos solo se han reportado dos muertes por sobredosis y con respecto a los consumidores identificados, estos no sobrepasarían los 1.300.

Pero no se trata de minimizar las cifras anteriores. Una sola muerte o una adicción que se puedan evitar justifican todo esfuerzo. Pero aquí es necesario alejarse de las comparaciones y proyecciones que a partir de estos números se hacen, con el desastre que esta droga ha causado en Estados Unidos y que cuantifica sus efectos ya por cientos de miles de personas fallecidas. Hay que reconocer el problema, reubicándolo en sus justas proporciones. Lo anterior empieza por entender que no estar en la misma situación de otros países resulta favorable y que sus experiencias brindan la oportunidad para marcar un horizonte activo que evite crisis de esas magnitudes.

Así que es hora de desplegar una política intersectorial que, de una vez por todas, tenga en el centro la prevención del consumo, no solo del fentanilo, sino de sustancias similares, para lo cual urge revisar todos los programas semejantes con el fin de no repetir fracasos.

Paralelamente a esto, deben consolidarse procesos de ilustración a todo nivel, para conocer en profundidad esta peligrosa droga y remontar las limitaciones que hoy impiden identificarla, incluso, en procesos judiciales y de policía. Que los desvíos ilícitos no crezcan más y que no haya un muerto por sobredosis deben ser los indicadores de seguimiento de una política contra el uso ilegal del fentanilo, que hoy exige más objetividad y menos alarmismo.

EDITORIAL