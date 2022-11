Hora de prevenir

Si hay alguna unanimidad en el contexto sanitario nacional es en que se requiere reforzar los componentes predictivos, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad con un carácter universal que equilibre el actual sistema. En ese sentido, es necesario analizar en profundidad el Modelo de Salud Preventivo y Predictivo, que en su primera etapa fue lanzado el jueves por el presidente Gustavo Petro en Aracataca (Magdalena).

Para empezar, suena razonable que el sistema de salud se acerque a los hogares en un contexto que identifique los determinantes que inciden sobre el bienestar individual y comunitario y, en consecuencia, se intervenga de manera transectorial para modificar indicadores que –hay que reconocer– en algunos casos por ser deficitarios terminan inclinando la balanza a favor de la asistencia de condiciones y enfermedades, que por no evitarse en conjunto resulta ineficiente y costosa.

Si a lo anterior se suma que la propuesta incluye la creación de redes integradas e integrales de servicios con carácter territorial y con Centros de Atención Primaria (CAP), que se conviertan en la puerta de entrada de los usuarios al sistema para así dejar de lado el indebido uso de los servicios de urgencias, el modelo se redondea técnicamente de modo eficiente.

Sin embargo, aquí es vital no dejar de lado que la apuesta, además de ambiciosa, se estructura sobre referentes de salud pública que tienen desenlaces a largo plazo. Lo cual puede truncarse por la inmediatez con la que se miden las gestiones en los territorios, dados los cálculos políticos de algunos mandatarios a estos niveles. Así mismo, la orientación de los recursos correspondientes desde las alcaldías y las gobernaciones podría estar condicionada por factores distintos a los sanitarios, en caso de que los gobernantes regionales y locales tengan una ideología distinta a la del Gobierno Nacional, lo cual hay que revisar en profundidad en vísperas de una campaña electoral a este nivel.

Por otra parte, hay que entender que este plan implica, objetivamente, un cambio de paradigma que no solo involucra al Gobierno, sino a los profesionales y a la comunidad entera, por lo que se requiere –además de una definición exacta de indicadores de seguimiento, medidos en términos de salud y no de enfermedad– una amplia e incisiva estrategia de pedagogía a todo nivel para que la población entienda que este tipo de servicios no son aledaños ni excluyentes de los especializados a los que están acostumbrados, sino que, por el contrario, son complementos ineludibles.

De igual forma, urge que tanto médicos como profesionales y trabajadores de la salud tomen en serio estas tareas que involucran dejar los consultorios y los hospitales, para volcarse a la comunidad y mantenerla sana. Y, claro, es lo más justo que esta labor se les reconozca de manera digna y equitativa.

Hay que entender que no será fácil llevar del papel a la práctica esta intención en la cual parece haber acuerdos que no pueden truncarse por preceptos distintos al de garantizar el derecho fundamental a la salud de todos.

EDITORIAL

